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01/12/2021 09:21

【新冠肺炎】全國昨增９１宗本土均在內蒙古，官方稱境外貨物傳入

　　《經濟通通訊社１日專訊》國家衛健委公布，１１月３０日，全國確診者新增確診１１３宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２２宗，含３宗由無症狀感染者轉為確診病例均在四
川；本土病例９１宗（均在內蒙古呼倫貝爾市）。內蒙古二連浩特今日起暫停進口原料生產加工
和運輸物流。

＊內蒙古滿州里爆本土疫情，官方：境外貨物傳入＊

　　內蒙古自治區滿州里市２７日爆發新型冠狀病毒肺炎本土疫情，累計已確診１３２例。當地
官員昨日說，初步分析本次疫情為境外入境貨物攜帶病毒，透過「人傳人、物傳人」導致疫情傳
播擴散。
　　滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部昨日舉行新聞發布會，滿洲里市副市長宋吉祥指出，本輪
疫情涉及的前３名病例的病毒全基因組序列與國內此前疫情的同源性低，顯示本次疫情是由一起
新的境外移入源頭引起。
　　宋吉祥稱，該３宗病例均有接觸進口貨物的可能，經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮國
家疾控病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，透過「人
傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

＊２宗本地無症狀感染＊

　　１１月３０日，無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院３５宗。此外，新增無症狀感染１４
宗，２宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者４５１宗（境外輸入３８４宗）。
　　境外輸入現有確診病例４１５宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例宗。累計確診病例
１０１９１宗，累計治愈出院病例９７７宗，無死亡病例。
　　截至１１月３０日，全國現有確診病例８６８宗（其中重症病例８宗），累計治愈出院病例
９３３２０宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８８２４宗，現有疑似病例２宗

　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９１１４宗。其中，香港特別行政區１２４３６宗（出
院１２１３６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區
１６６０１宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

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