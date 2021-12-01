【數據解讀】交行金研：ＰＭＩ價格類指數回落預示ＰＰＩ或已見頂

《經濟通通訊社１日專訊》內地１１月官方製造業ＰＭＩ為５０﹒１％，比上月上升０﹒９

個百分點，重新回到榮枯線以上；非製造業ＰＭＩ為５２﹒３％，比上月回落０﹒１個百分點；

綜合ＰＭＩ為５２﹒２％，比上月上升１﹒４個百分點。

交通銀行金融研究中心發表報告指，ＰＭＩ價格類指數回落預示ＰＰＩ或已見頂。製造業

ＰＭＩ時隔兩個月重回榮枯線以上，後續有望表現為工業產值數據的修復。由於五大分項指數中

除了生產指數以外，其餘四項都低於榮枯線，製造業擴張勢頭仍然偏弱。

生產指數顯著上升，是製造業ＰＭＩ回到榮枯線以上的主要原因。近期在保供穩價的支持下

，限電限產措施趨鬆，製造業生產預期顯著改善，立刻表現為製造業生產指數的回升。

三項訂單指數全部回升，市場需求有所改善。但是三項訂單指數仍然都低於榮枯線，在疫情

散發的影響下整體需求依然偏弱。

價格類指數普遍降幅超過１０個百分點，購進和出廠兩端價格指數大幅回落，出廠價格指數

降到榮枯線以下。工業初級產品價格大幅上漲勢頭得到遏制，ＰＰＩ將呈衝高回落態勢。

非製造業ＰＭＩ回落的主要原因是服務業景氣度下降。全國多地出現疫情散發，與戶外消費

密切相關的生活性服務業受到的影響較大。與生產活動相關的服務業表現相對較好。

建築業景氣度止跌回升，四季度專項債發行進度加快，促進建築業新訂單指數明顯上升。

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