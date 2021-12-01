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即市新聞

01/12/2021 10:56

《陶冬天下－陶冬》鮑威爾承認了，然後呢？

　　《陶冬天下》聯儲主席鮑威爾，在參議院銀行委員會的聽證會上首次承認，美國的通貨膨脹
未必是暫時性的，「經濟非常強勁，通脹風險很高，所以我認為提早結束ｔａｐｅｒ是合適的…
…也許提早幾個月的。」這是掌握世界流動性鑰匙的貨幣政策掌門人首次在正式場合鬆口，對美
國現在的通貨膨脹重新定性，並明確表示聯儲可以做多一點。對聯儲貨幣政策最敏感的美國兩年
期國債利率瞬間做出反應，從當天最低位０﹒４４％跳升到０﹒５６％，美債、美股齊跌。

　　美國的通貨膨脹，已經蔓延到能源、食品、租金等家庭開支的主要領域，已經催生出強烈的
通脹預期，漲工資和辭職率均升至一代人所未見的水平。明眼人都看得出物價上漲已經不僅僅是
供應鏈斷裂和交通阻滯所帶來的暫時性現象。市場在過去幾個月起碼兩次強烈預測聯儲會以更鷹
派的姿態處理退出ＱＥ和調高利率，但是每次都被聯儲強硬回擊，無功而返，畢竟貨幣政策的按
鈕掌握在聯儲手上，市場說了不算。
　　但是，真理掌握在上帝手上，紙也無法永遠包住火。全面加速和蔓延的物價上漲壓力，終於
迫使鮑威爾正視現實了。接下來在政策操作上，他會怎麼做呢？

　　先看清楚鮑威爾的處境。通貨膨脹肯定會高企一段時間，並有可能加速。大約在明年中前後
估計回落（疫情、油價和經濟復蘇均含有頗大的不確定性，所以時間點也不確定），之後緩慢回
落，距離２％左右的中期政策目標差距仍很大。明年的公開市場委員會中，副主席克拉麗達為首
的親密盟友會退出，新的高管仍未被任命，明年進入ＦＯＭＣ投票圈的地方聯儲主席偏鷹派。期
貨市場目前預言聯儲在２０２２年加息兩次，２０２３年再加息２－３次。

　　鮑威爾內心深處是鴿派，一貫手法是避重就輕，但是被逼到牆角時候可能變成「忽然鷹派」
。他在２０１８年有連續加息四次的前科，最終觸發了第四季度的股市暴跌。

　　Ｔａｐｅｒ和加息在聯儲眼中，是性質不同的兩類操作。在流動性泛濫的時代，停止購入資
產，不再添加新的流動性是一回事。調高利率，推高資金成本是另一回事，畢竟經濟復蘇是靠刺
激政策催生出來的，金融領域的調劑槓桿也非常高，隨時可能觸發金融去槓桿，導致系統性風險


　　筆者認為ＦＯＭＣ在十二月會議上，會將ｔａｐｅｒ的額度從每月１５０億美元上調至
２００－２５０億美元，提早到春季結束因疫情而開啟的２０２０年ＱＥ計劃。此舉可以向政壇
和市場釋放出正視通脹的訊號，減輕聯儲的政治壓力，但是對經濟和市場的衝擊有限。美國國債
發行數量預計在１１月份達到峰值，貨幣當局支持財政赤字的壓力本來也開始下降。

　　這是鮑威爾在聽證會上已經做出暗示的，至於何時開始加息，他依然語焉不詳。加息是牽一
發動全身的大舉措，更可能導致資本市場上的連鎖反應，因為這些年ＱＥ的主要資金滯留在了金
融和房地產領域。

　　筆者相信鮑威爾仍然會玩「高高舉起輕輕拍下」的套路，利用加快ｔａｐｅｒ買時間。如果
明年通貨膨脹能夠較快回落，或有較快回落的跡象甚至理由，鮑威爾都會在加息上盡量寬容、溫
和，預計２０２３年才開啟加息過程。如果通貨膨脹繼續失控，民怨載道、政治壓力升溫，則鮑
威爾可能不得已之下重蹈２０１８年覆轍，連踩加息油門。以目前的形勢，筆者判斷聯儲第一次
加息發生在２０２２年第四季度（有可能提早到第三季度），２０２３年再加四次，每次２５點

《陶冬》（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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