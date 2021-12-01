《陶冬天下－陶冬》鮑威爾承認了，然後呢？

《陶冬天下》聯儲主席鮑威爾，在參議院銀行委員會的聽證會上首次承認，美國的通貨膨脹

未必是暫時性的，「經濟非常強勁，通脹風險很高，所以我認為提早結束ｔａｐｅｒ是合適的…

…也許提早幾個月的。」這是掌握世界流動性鑰匙的貨幣政策掌門人首次在正式場合鬆口，對美

國現在的通貨膨脹重新定性，並明確表示聯儲可以做多一點。對聯儲貨幣政策最敏感的美國兩年

期國債利率瞬間做出反應，從當天最低位０﹒４４％跳升到０﹒５６％，美債、美股齊跌。



美國的通貨膨脹，已經蔓延到能源、食品、租金等家庭開支的主要領域，已經催生出強烈的

通脹預期，漲工資和辭職率均升至一代人所未見的水平。明眼人都看得出物價上漲已經不僅僅是

供應鏈斷裂和交通阻滯所帶來的暫時性現象。市場在過去幾個月起碼兩次強烈預測聯儲會以更鷹

派的姿態處理退出ＱＥ和調高利率，但是每次都被聯儲強硬回擊，無功而返，畢竟貨幣政策的按

鈕掌握在聯儲手上，市場說了不算。

但是，真理掌握在上帝手上，紙也無法永遠包住火。全面加速和蔓延的物價上漲壓力，終於

迫使鮑威爾正視現實了。接下來在政策操作上，他會怎麼做呢？



先看清楚鮑威爾的處境。通貨膨脹肯定會高企一段時間，並有可能加速。大約在明年中前後

估計回落（疫情、油價和經濟復蘇均含有頗大的不確定性，所以時間點也不確定），之後緩慢回

落，距離２％左右的中期政策目標差距仍很大。明年的公開市場委員會中，副主席克拉麗達為首

的親密盟友會退出，新的高管仍未被任命，明年進入ＦＯＭＣ投票圈的地方聯儲主席偏鷹派。期

貨市場目前預言聯儲在２０２２年加息兩次，２０２３年再加息２－３次。



鮑威爾內心深處是鴿派，一貫手法是避重就輕，但是被逼到牆角時候可能變成「忽然鷹派」

。他在２０１８年有連續加息四次的前科，最終觸發了第四季度的股市暴跌。



Ｔａｐｅｒ和加息在聯儲眼中，是性質不同的兩類操作。在流動性泛濫的時代，停止購入資

產，不再添加新的流動性是一回事。調高利率，推高資金成本是另一回事，畢竟經濟復蘇是靠刺

激政策催生出來的，金融領域的調劑槓桿也非常高，隨時可能觸發金融去槓桿，導致系統性風險

。



筆者認為ＦＯＭＣ在十二月會議上，會將ｔａｐｅｒ的額度從每月１５０億美元上調至

２００－２５０億美元，提早到春季結束因疫情而開啟的２０２０年ＱＥ計劃。此舉可以向政壇

和市場釋放出正視通脹的訊號，減輕聯儲的政治壓力，但是對經濟和市場的衝擊有限。美國國債

發行數量預計在１１月份達到峰值，貨幣當局支持財政赤字的壓力本來也開始下降。



這是鮑威爾在聽證會上已經做出暗示的，至於何時開始加息，他依然語焉不詳。加息是牽一

發動全身的大舉措，更可能導致資本市場上的連鎖反應，因為這些年ＱＥ的主要資金滯留在了金

融和房地產領域。



筆者相信鮑威爾仍然會玩「高高舉起輕輕拍下」的套路，利用加快ｔａｐｅｒ買時間。如果

明年通貨膨脹能夠較快回落，或有較快回落的跡象甚至理由，鮑威爾都會在加息上盡量寬容、溫

和，預計２０２３年才開啟加息過程。如果通貨膨脹繼續失控，民怨載道、政治壓力升溫，則鮑

威爾可能不得已之下重蹈２０１８年覆轍，連踩加息油門。以目前的形勢，筆者判斷聯儲第一次

加息發生在２０２２年第四季度（有可能提早到第三季度），２０２３年再加四次，每次２５點

。

《陶冬》（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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