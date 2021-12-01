【聚焦數據】中國１１月財新製造業ＰＭＩ跌至４９﹒９，低於預期

《經濟通通訊社１日專訊》盡管電力短缺有所緩解，受疫情反彈、內外需疲弱等因素影響，

１１月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）落入收縮區間，製造業景氣度有所減弱。今日公

布的１１月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９﹒９，較１０月下降０﹒７個百分點，止步兩連升，

繼８月之後再次位於榮枯線以下，顯著低於市場預期的５０﹒５，反映製造業修復進程放緩。

這一走勢與國家統計局ＰＭＩ相悖。國家統計局公布的１１月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒１，

較１０月上升０﹒９個百分點，結束了連續兩個月的收縮態勢，重回擴張區間。



＊製造業供給明顯恢復，但新訂單指數跌落收縮區間＊



與１０月製造業需求強、供給弱相反，１１月製造業供給明顯恢復，但需求疲弱。由於供給

約束減輕，尤其是電力短缺有所緩解，製造業生產指數重回榮枯線以上，結束了連續三個月的收

縮。不過，顧客需求低迷，成本上揚，部分企業用電依然受限，拖累了製造業生產整體增速。需

求方面則略顯低迷，新冠疫情反彈疊加產品價格上漲，對需求形成抑制，１１月新訂單指數由擴

張區間落入收縮區間。

外需方面，新出口訂單指數連續四個月落入收縮區間，但收縮率為四個月來最弱。企業反映

外需減弱的原因是疫情持續，產品運輸遇到困難。

生產雖有恢復，但需求疲弱、成本壓力導致企業收縮用工。１１月就業指數連續四個月低於

榮枯線，並且收縮程度較１０月有所惡化，其中消費品生產企業就業收縮尤為明顯。



＊製造業購進指數漲幅大幅收窄＊



大宗商品保供穩價措施成效初顯，通脹壓力得到部分緩解。１０月製造業購進價格指數曾急

劇上揚，１１月漲幅大幅收窄。受調查企業表示，鋼鐵價格降幅較為明顯，但化工原材料和電子

品價格依然高企，運費亦未見明顯下調。與成本端價格變化一致，出廠價格指數也明顯下降。不

過，兩個價格指數仍擴張區間，通脹壓力不容低估。

受訪企業反映供貨商存貨量低、物流延誤，供應遲緩問題持續，但拖延情況發生率為

２０２１年３月以後最低。供需恢復不平衡，導致製造業企業庫存被動增加，１１月產成品庫存

和原材料庫存指數均略高於榮枯線。

製造業企業家對未來保持信心，樂觀度較１０月有所回升。市場認為，疫情的緩解、需求的

增加、供應鏈的恢復，均是值得期待的正面因素。



＊經濟下行壓力增，通脹壓力緩解＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，１１月製造業景氣度基本維持平穩，經濟下行壓力增加和

通脹壓力緩解是突出特徵。１０月下旬至１１月中上旬，多省市出現散發新冠疫情壓制了需求側

。電力供應短缺得到緩解後，供給側開始恢復，但受需求影響，供給恢復幅度有限，基礎尚不牢

固。大宗商品保供穩價措施初見成效，製造業企業成本壓力大幅緩解。政策層面，中小企業紓困

仍是重點，就業惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱等問題，也應給予足夠重視。此外

，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成本壓力，通脹問題尚不可掉以輕心。

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