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即市新聞

01/12/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》北海康成（１２２８）新藥申臨床試驗可憧憬

　　《投資智慧》新股市場近日再次熱鬧起來，業務獨特的股份較易得到市場青睞。其中生物醫
藥公司北海康成（０１２２８）是中國開發罕見病療法先行者，其產品及候選產品針對部分最常
見的罕見病以及罕見的腫瘤適應症，頗值得憧憬。
　　公司建立了全面的產品組合、綜合平台及接觸全球罕見病市場的管道，將有利公司把握中國
及全球龐大且尚未打開的罕見病市場。其全球合作夥伴包括Ａｐｏｇｅｎｉｘ、ＧＣ　
Ｐｈａｒｍａ、Ｍｉｒｕｍ、藥明生物、Ｐｒｉｖｕｓ、馬薩諸塞大學（ＵＭａｓｓ）、
ＬｏｇｉｃＢｉｏ及和華盛頓大學醫學院、Ｓｃｒｉｐｔｒ　Ｇｌｏｂａｌ等國際知名研究中心
或企業。已上市產品Ｈｕｎｔｅｒａｓｅ（ＣＡＮ１０１）去年９月在中國獲批上市，是公司在
中國成功商業化的第一款罕見病藥物。同時，Ｈｕｎｔｅｒａｓｅ是目前中國唯一可用於
ＭＰＳＩＩ（亨特氏綜合症）的靶向治療，市場需求較大，目前公司正推進其商業化進程。
　　公司產品管線多樣，擁有巨大市場潛力的１３個藥物資產組合組成的全面的藥物管線，包括
三個已上市產品、四個處於臨床階段的候選藥物、一個處於ＩＮＤ準備階段、兩個處於臨床前階
段，另外三個基因治療專案處於先導識別階段。其中一種核心產品是ＣＡＮ１０６，可用於治療
陣發性睡眠性血紅蛋白尿症（ＰＮＨ），已於２０２１年７月獲得國家藥品監督管理局
（ＮＭＰＡ）關於申請ＣＡＮ１０６的新藥臨床試驗（ＩＮＤ）的批准。目前全球獲批治療
ＰＮＨ的補體Ｃ５抑制劑藥物僅有Ｓｏｌｉｒｉｓ（Ｅｃｕｌｉｚｕｍａｂ）和
Ｕｌｔｏｍｉｒｉｓ（Ｒａｖｕｌｉｚｕｍａｂ）兩款。Ｓｏｌｉｒｉｓ治療費用高昂，每位患
者每年耗費約為５０萬美元。在此背景下，國內市場逼切需要更具成本效益的療法，國產替代需
求巨大，為ＣＡＮ１０６未來上市提供了良好的市場基礎。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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