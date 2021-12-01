《樓市亮話－湯文亮》鮑威爾連任，美國不會加息

《樓市亮話》近日對香港業主最好的消息，我認為是美聯儲局主席鮑威爾連任，在拜登未宣

布之前，很多世界級分析員都認為鮑威爾不會連任，甚至好似漢末運糧官，被曹操暫借人頭一用

，鮑威爾被炒，拜登又可以將ＱＥ的責任推落鮑威爾身上，耶倫著手整頓美聯儲局，不過在未整

頓好之前，美聯儲局暫不加息，只要堅持不加息，在聖誕新年之後，中美雙方豁免對方的關稅，

通脹壓力有機會紓緩，沒有通脹，美國就不用加息，老實說，美國是經不起加息，香港也是一樣

，一個％都唔得。



美國為了不加息已經大打茅波，炒鮑威爾當然是一個辦法，但搵返一個不會加息的美聯儲局

主席就很難，做得美聯儲局主席，一定不會是二打六，冇番咁上下名氣以及學術水平，很難駕馭

美聯儲局內部一班有份投票的委員，為了明哲保身，新任美聯儲局主席一定會宣布加息，寧願一

兩年之後再減息，加息結果一定會令疲弱的美國經濟更加疲弱，社會動盪，更加多人出來打劫，

就算對中國立刻取消關稅，都唔可以將通脹壓下去，拜登要連任又會變得是天方夜譚，所以，鮑

威爾繼續做多四年是沒有辦法的最好辦法，甚至可以帶挈拜登做多四年。



有人話我講得不對，不少頂尖經濟學家以及評論員，認為美國最快會在明年中加息，甚至到

明年底會加多一次，如果唔加息對美國經濟有負面影響，我話講加唔加息，我當然叻不過那些世

界級評論員，我只是認為，美國經不起加息衝擊，加息甚至不能令美元強勁，反之會令美元更加

疲弱，結果是通脹加劇，美國不加息才是制止通脹上升的辦法，加息恐怕未見其利，先見其害，

所以，倘若鮑威爾繼續做，莫講明年不會加息，在拜登任期完之前都不會加息。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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