《新股上市》網易雲音樂暗盤潛水２﹒２４％，每手蝕２３０元

《經濟通通訊社１日專訊》網易（０９９９９）分拆的雲音樂（０９８９９）明日（２日）
在主板掛牌上市，輝立暗盤收報２００﹒４元，較招股價２０５元低２﹒２４％，未計手續費一
手５０股蝕２３０元。
富途暗盤收報２００元，低招股價２﹒４％，一手帳面蝕２５０元。
該股上市定價為２０５元，屬招股價１９０元至２２０元範圍之中位數，集資３１﹒２４億
元。上市聯席保薦人美銀、中金及瑞信。（ｃｗ）
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