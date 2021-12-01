《日入而息》傳中國禁ＶＩＥ架構企業海外上市，雲音樂暗盤潛水

《今天重點》
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據報中國正考慮禁止企業通過ＶＩＥ架構赴海外上市
雲音樂（０９８９９）暗盤潛水逾２％，每手蝕２３０元
據報禹洲集團將深圳總部大樓質押獲１１億元人民幣貸款
小米（０１８１０）副董事長林斌向小米基金會捐贈六千萬股Ｂ類股
政府明公布「港康碼」詳情，並交代更新版安心出行
澳門１１月賭收按年近持平，首１１個月升５０％
中國１１月財新製造業ＰＭＩ跌至４９﹒９，低於預期
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《即日市況》
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恒指高收１８３點報２３６５８，科指升３０點報６０５８
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《深滬股市》
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製造業未見景氣滬指升０﹒４％，個股普升惟藥股拖累
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《美元匯價》
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美元９５﹒５０支持位仍值得關注
歐元最新報１﹒１３２６╱２９，日圓最新報１１３﹒３４╱３５
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《公司業績》
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羚邦（０２２３０）中期純利升１２％至２８６２萬元，派息０﹒
５仙
立德教育（０１４４９）全年多賺兩成三至５２０１﹒３萬元，不
派息
璋利國際（０１６９３）１２個月中期虧損６５１７萬令吉，不派
息
海福德（００４４２）中期虧損收窄至６７９８萬元，不派息
信保環球（００７２３）中期純利８９４萬元跌５８％，不派息
俊裕地基（０１７５７）中期虧轉賺２１４萬元，不派息
木薯資源（００８４１）中期純利２３７６萬元升１６％，不派息
中國衛生（００６７３）中期虧損擴至５２１萬元，不派息
普匯中金（００９９７）中期虧損擴至１億元，不派息
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《公司資訊》
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中銀香港（０２３８８）推跨幣綠色定存計劃，最低存款額１萬元
人民幣
信義玻璃（００８６８）獲李賢義及董清波合共增持３１６萬股
中國公共採購（０１０９４）吳永蒨辭任首席財務官
中播（００４７１）中途停牌，停牌前報０﹒４６５元升逾２２％
藍河控股（００４９８）間接全資附屬公司寶盈資本財務自願清盤
博雅互動（００４３４）僱員罪名原一審判決已撤銷且不會執行
世紀金花（００１６２）附屬公司與金美達就西安物業訂立租賃合
同
新地（０００１６）發布《可持 續發展報告》，承諾１０年內減
排２５％
信佳國際（００９１２）新廠房投產助改善訂單，料全年資本開支
６０００萬元
完美醫療（０１８３０）指大灣區新店首３０個營業日銷售額達１
４１９萬元；完美醫療料未來３年每年開１０－１５間分店，下半
年走勢續向好
恒生（０００１１） 夥貿發局助大灣區中小企數碼轉型，提供２
億美元創新信貸基金
東曜藥業（０１８７５）自主研發貝伐珠單抗注射液獲國家藥監局
批准上市
小鵬汽車（０９８６８）１１月智能車交付量按年升２﹒７倍
雷軍現身高通驍龍峰會：小米１２將首發全新驍龍８移動平台
中銀人壽首三季人民幣新造標準保費較去年增長１６％
傳ＥＳＲＲ（０１８２１）遭ＳＫ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ折讓配股，
套現約２３﹒８億元
香港生力啤（００２３６）杜華博辭任執行董事兼董事總經理，顏
彬諾接任
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《國企紅籌》
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北大資源（００６１８）有股東出售６﹒４１６億股
蒙牛乳業（０２３１９）創辦人牛根生辭任非執行董事等職務
光大控股（００１６５）分管財務副總裁辭任，汪紅陽接任
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《神州民企》
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工信部消費品司赴快手（０１０２４）就「數字三品」等工作交流
座談
大明國際（０１０９０）轉讓旗下一間公司股權
金嗓子（０６８９６）獲夥亞賦基金私有化方案未獲通過
星宏傳媒（０１６１６）劉繼有獲委任為公司首席財務官
四環醫藥（００４６０）抑制生長激素藥 物獲藥監局頒發藥品補
充申請批准通知書
太陽城集團（０１３８３）短暫停牌以待發出有關貴賓業務的內幕
消息公告
力高集團（０１６２２）首１１個月實現合約銷售４０５﹒６億元
人民幣
通天酒業（００３８９）委任田福遠為子公司副總裁
理想汽車（０２０１５）１１月理想ＯＮＥ交付量按年升１﹒９倍
宏華集團（００１９６）潘昭國辭任獨立非執董等職位，令公司未
能符合上市規則
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《中國要聞》
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首十月橫琴粵澳深度合作區進出口貿易額同比增近六成
加拿大鵝設霸王條款被約談後，改稱大陸店商品可退貨
上海第三批集中供地昨成交５宗宅地，攬金６２億元
傳贊比亞財長會見中國大使討論債務問題
中國暫停第二批中央儲備棉投放
中國外交部副部長與美國工商界及州市代表視像交流
連跌７個月後，北京二手房成交量按月回升１５％
中國１１月財新製造業ＰＭＩ跌至４９﹒９，低於預期
部分券商紓困資管計劃資金流向違規，中證監提三要求
上月新發基金數及份額均環比升逾六成，仍處年內低位
中俄總理會晤公報：鞏固能源關係、合作終端操作系統
人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠９００億元
習近平將與老撾國家主席視頻會晤，見證中老鐵路通車
中指院表示１１月百城新房價格２１個月來首現環比下跌
杭州表示１非戶籍人士可購共有產權房，份額介乎五至八成
深圳上月二手樓成交量按月漲３成成交面積同比跌６成
三胞集團重組方案獲通過，據報華融成為戰略投資者
中行蘭州分行結業近年罕見，省分行稱不影響客戶服務
內地養老理財試點開閘，工行建行首批產品本周發售
截至三季度末信託公司累計利潤同比增１４﹒６％
特斯拉稱上海工廠今年可達年產５０萬輛車目標，九成供應鏈本地
化
京杭大運河北京段已通航明年７月可坐船從北京到河北
銀保監表示金融人才庫線上系統預計年底啟動試運行
廣東修例新增１０天育兒假，女方產假總計１７８日
京東夥無印良品在滬推出「生鮮菜市場」
深交所恢復比亞迪半導創業板ＩＰＯ發行上市審核
網信辦表示第八批４５０家網站平台公布舉報受理方式
據報中國正考慮禁止企業通過ＶＩＥ架構赴海外上市
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒９１％，報１７５８５﹒９９點
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《其他消息》
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鄭若驊向１８０位校長教師強調法治的根本重要性
四公務員工會稱支持立法會選舉，呼籲市民踴躍投票
譚耀宗建議政府安排專車，接送選民到口岸票站投票
貿發局料本港今年出口按年增２０％，明年出現轉折機會不大
證監會禁止王郁晴重投業界十年
工展會下周六維園復辦，線上線下同步舉行
工總表示即日起委任陳心愉為總裁
特拉維夫成全球生活成本最高城市，香港降至第５位
陳茂波稱線上客戶服務等為創新及初創公司帶來機遇
零售協會表示業界對聖誕銷售無太大期望
調查指南向投資者偏好基金，北向通屬意權益類理財產品
仲量聯行表示寫字樓裝修成本反彈９％，回復至疫前水平
傳銀行搶攻港漂客戶，按息低至Ｈ＋１﹒２８厘
經絡表示現樓按揭宗數連跌２月創半年新低，樓花升三成
深股通額度全日用２４﹒５億元；滬股通額度全日用４９億元，陸
股通流入３０億元
澳門１１月賭收按年近持平，首１１個月升５０％
調查指明年首季香港打工仔平均加薪１﹒７％
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《內房困局》
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中國奧園（０３８８３）與申萬菱信達成一致，近期將兌付信託貸
款；傳中國奧園洽售葵涌活化工廈
據報禹洲集團將深圳總部大樓質押獲１１億元人民幣貸款
百大集團就１億元人民幣借貸糾紛起訴花樣年（０１７７７）
藍光發展累計未償債近２６０億並涉２５宗訴訟
陽光城價升３％，公布母企持股質押及凍結情況
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《大國博弈》
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３２國取消對華普惠制待遇，官媒表示對出口影響不大
中國抗議印尼在爭議海域開採油氣及進行軍演
普京稱不擔心中國軍事崛起，美英澳加劇地區緊張局勢
安倍出席論壇提涉台問題的日美同盟，中方斥胡言亂語
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《新冠肺炎》
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消息指本港再增一宗Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入確診個案
俄羅斯表示中國禁止三個邊境鐵路口岸進口非集裝箱貨物
林鄭稱與中央談通關正面，冀快有好消息
北京經開區：接種疫苗人員每人每針１００元消費券
南非研究顯示，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳染性強但症狀溫和
日本葡萄牙瑞典周五起納入高風險地區
白宮計劃收緊入境措施，赴美前１天需接受檢測
英航延長停飛香港政策至本周六
何栢良稱港府推「疫苗護照」不宜拖泥帶水
醫院藥劑師學會表示暫無證據疫苗對Ｏｍｉｃｒｏｎ無效
渣馬２０２２暫定明年１１月２０日舉行
國泰（００２９３）集團流動性穩健，惟Ｏｍｉｃｒｏｎ影響未明
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