《出旗制勝－麥穎儀》電動車逆市有得升，比亞迪整體走勢高位整固

《出旗制勝》港股周二（３０日）表現繼續偏軟，恒指中段跌幅一度擴大至近７００點，最

低曾見２３１７５點，午後跌幅逐漸收窄至３７７點，報２３４７５點收市，ＭＳＣＩ換馬推高

大市成交額至２２３８億元。截至周二收市，恒指連跌３個交易日，累計跌１２６５點，重返

２０２０年９月底水平。

雖然指數表現偏軟，但比亞迪（０１２１１）周二逆市升穿２０天移動平均線，整體走勢仍

於高位整固，顯著跑贏大市。繼荷蘭電動車大巴訂單後，比亞迪昨日宣布於１１月２９日中標以

色列最大純電動大巴訂單，該訂單為當地有史以來最大的純電動大巴招標，亦是至今比亞迪在以

色列贏得的最大純電動大巴訂單。截至周二收市，比亞迪收市報３０６﹒４元，升１﹒４％。投

資者如看好，或可留意比迪購２４６３４，行使價３４９﹒６９元，實際槓桿７﹒８倍，引伸波

幅５６﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年０１月２８日到期。

但考慮到近日外圍市況不穩，投資者如持有比亞迪正股又想做對沖部署的話，或可留意比迪

沽２４０３６，行使價２４８﹒８８元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅５７﹒２％，換股比率

１００兌１，２０２２年０２月２５日到期。

電動車除了看龍頭企業比亞迪之外，另一隻追蹤電動車及電池板塊的ＥＴＦ（０２８４５）

表現亦跑出，持續於歷史高位２１２﹒３元位置附近窄幅整固，連續３個交易日跑贏指數表現，

昨日表現無升跌，抗跌力出眾。該ＥＴＦ覆蓋相關資產涉及電動車、電池以及其原材料，如投資

者想在電動車板塊作上中下游全方位部署的話，看好方面可留意電車購２９３４４，行使價

２２８﹒８８元，實際槓桿４﹒５倍，引伸波幅５５﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年

０４月２８日到期。相反，投資者如看淡，或可留意電車沽２７４７６，行使價１６０﹒８８元

，實際槓桿４﹒５倍，引伸波幅６０﹒９％，換股比率１００兌１，２０２２年０３月３０日到

期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

