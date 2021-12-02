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即市新聞

02/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指與國指的下站跌浪目標

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均屬顯著向淡。昨早（１日）開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內為大家計算了恒生
指數與國企指數的量度跌幅目標。恒生指數的首個量度跌幅目標為２３０７８﹒８１，由於本周
二（３０日）指數曾見跌抵２３１７５﹒３７，目標算是已經接近。若要再跌，估計於第二個量
度跌幅目標２２７０６﹒００附近會有不俗的支持。結果，昨早恒生指數甫開市即從
２３５３７﹒６５彈升，令跌勢得以喘定。
　　另一方面，首個和第二個量度跌幅目標分析為８１１４﹒０６和７９６２﹒４０；本周二指
數曾低見８２６５﹒７７，亦已頗為接近８１１４﹒０６。當然，國企指數亦陪住恒生指數，從
開市後低位８３８４﹒５０彈升。然而，觀乎大市於下午呈現顯著回吐，加上全日資金淨主動買
入金額佔總成交金額比率只得４﹒７５８％，報６６﹒３７１億元，全日現貨主板市場總成交金
額亦不及本周一（２９日），收市報升的現象並未獲得交投量變化的配合。《經濟通及交易通首
席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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