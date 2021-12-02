《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｏｍｉｃｒｏｎ怎使歐美窮

《缸邊隨筆》Ｏｍｉｃｒｏｎ這新病毒是個希臘字，不易讀，有人謂，叫「歐美窮」就易讀

亦易使人有聯想。Ｏｍｉｃｒｏｎ怎使歐美窮？



高盛做了四個估計，看Ｏｍｉｃｒｏｎ怎使歐美窮或更確切地，大家窮。





（１）Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播速度快，但迄今為止所知，其致死率不高。但由於「歐美窮」

有逾３０個刺點（即是可引致更多病變的觸手），他日會否帶來極毒的病變，要待觀察；



（２）高盛將Ｏｍｉｃｒｏｎ怎使「歐美窮」簡單地表列出來。



文字解釋就如下：



（１）差的



Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播較Ｄｅｌｔａ快，能不為現時防疫手段偵察到，Ｏｍｉｃｒｏｎ取代

Ｄｅｌｔａ成為主流病株，但其重症率跟Ｄｅｌｔａ相若，明年首季，Ｏｍｉｃｒｏｎ會環球肆

虐，環球經濟增長會放緩２％。



（２）好差



Ｏｍｉｃｒｏｎ發展成致重症率高，要入院治療重症者較Ｄｅｌｔａ多。這將對經濟增長有

更壞影響，會使能源及服務業的漲價（通脹）壓力退減，但會使貨物的漲價（通脹）壓力增加。



（３）流料



Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播除在南非快之外，在其他地區則傳播不快（即Ｏｍｉｃｒｏｎ是流料

），對環球的經濟和通脹影響不大。



（４）好的



Ｏｍｉｃｒｏｎ較Ｄｅｌｔａ傳播稍快外，毒性不強，對醫療系統不產生太大壓力，對通脹

及經濟增長無大影響，勞動力供應不受影響，經濟續好。



＊高盛：撈底等下先＊





高盛這個四估，真是得啖笑，你改改文字就知：





嗱，枱上有碗毒藥，但不知有幾毒－－





（１）如稍毒，飲了，及時去醫院救治，無事；



（２）如好毒，飲了，瓜得；



（３）如這碗毒藥，是不毒的，一天光晒；



（４）如這碗毒藥剛好殺死腸胃的蟲仔，好事吖。





解答不了的是Ｏｍｉｃｒｏｎ毒不毒，碗藥毒不毒。不知，要等一排，看有幾多人中招，死

唔死得，就知嘞，這是不是廢話？



哎，對不起，此文亦一樣是廢話。不過，大家可察覺，今時看市，是否有不少廢話？



好了，你要不要撈底？高盛經過四個評估，結論是：等等，等下先。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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