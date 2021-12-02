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02/12/2021 08:26

《國企紅籌》中國電力折讓逾１２％配股淨籌３８﹒７億拓清潔能源

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國電力（０２３８０）以先舊後新方式配售１０﹒２７億股，
佔擴大股本約　９﹒４８％，每股作價３﹒８元，比前收市價折讓１２﹒４４％，集資淨額
３８﹒６７億元，用於開發及拓展清潔能源業務及作為一般營運資金。配售代理為瑞銀集團。
（ｍｈ）

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