《國企紅籌》中國電力折讓逾１２％配股淨籌３８﹒７億拓清潔能源

《經濟通通訊社２日專訊》中國電力（０２３８０）以先舊後新方式配售１０﹒２７億股，

佔擴大股本約 ９﹒４８％，每股作價３﹒８元，比前收市價折讓１２﹒４４％，集資淨額

３８﹒６７億元，用於開發及拓展清潔能源業務及作為一般營運資金。配售代理為瑞銀集團。

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