《專家之言－黃德几》玖紙提升產品價格，有望抵銷成本上漲壓力

《專家之言》繼電商購物旺季「雙十一」、Ｂｌａｃｋ Ｆｒｉｄａｙ和Ｃｙｂｅｒ

Ｍｏｎｄａｙ，連同即將來臨的聖誕節、元旦等，讓包裝用紙進入需求旺季。由於原材料、能源

等成本維持高位，多間紙企相繼提價。在行業具領先優勢的玖龍紙業（０２６８９）亦在上月宣

布提價，有望抵銷成本上漲帶來的利潤率壓力。



＊全年多賺七成至７１億人幣，售價增逾一成＊



截至今年６月底止年度，玖紙的銷售收入６１５﹒７４億元（人民幣﹒下同），按年增加

１９﹒９％，純利上升７０﹒４％至７１﹒０１億元，倘不計及經營及融資活動的匯兌收益，盈

利增加５２﹒４％至６７﹒５３億元。整體毛利率由２０２０財政年度的１７﹒６％，增加

１﹒４個百分點至２０２１財政年度的１９％，經營盈利率按年擴闊２﹒１個百分點至

１３﹒９％。

集團的包裝紙業務，包括卡紙、高強瓦楞芯紙和塗布灰底白板紙，為主要收入來源。

２０２１財政年度，包裝紙業務的收入按年增加２６﹒５％至５６３﹒２８億元，佔銷售收入

９１﹒５％，其餘８﹒５％的銷售收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品。期內，集團的

銷量增加７﹒８％至１６５０萬噸，售價錄得１１﹒４％的增幅。截至今年６月底，集團造漿（

再生漿及木漿）總設計年產能為８５萬噸；造紙總設計年產能為１７５７萬噸；下游包裝廠總設

計年產能超過１４億平方米。



＊擬於多地開展漿紙一體化，正進行多個造紙項目＊



「零外廢」已全面實施，集團計劃在湖北荊州、遼寧瀋陽及廣西北海開展漿紙一體化項目計

劃，預計於２０２３年年底前為集團提供超過３００萬噸自用木漿產能，加上馬來西亞拓展的

６０萬噸再生漿資源，集團之造漿（木漿及再生漿）總設計年產能將在２０２３年年底前達到

４５７萬噸。至於造紙擴產方面，集團目前在國內外正進行多個造紙項目，竣工後將增加６２５

萬噸產能，預計集團的造紙總設計年產能在２０２４年６月底前將達到２３８２萬噸。

走勢上，目前失守各主要平均線，惟ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線

走勢料改善，可考慮８﹒８元（港元﹒下同）以下吸納，反彈阻力９﹒９元，不跌穿８元續持有

。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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