【新股上市】雲音樂潛水２％，專家：待行業氣氛好轉再跟進！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２日報道》由網易（０９９９９）分拆、內地在線音樂平台雲音

樂（０９８９９）今日正式上市，股價半日走勢與昨日暗盤相若，同樣失守招股價２０５元，半

日跌逾２％，報２００﹒４元；母公司網易則造好，升約１％。專家認為，科技股氣氛差導致散

戶沽盤湧現，待大戶逐步消化沽盤後，雲音樂走勢有望改善！



＊雲音樂暗盤潛水２％，半日險守２００元＊



雲音樂昨日在三大暗盤平台普遍潛水約２％。當中，在耀才的表現相對最好，曾高見２０７

元，較招股價高，惟收市倒跌１﹒８％，收報２０１﹒２元；在輝立、富途的平台，則持續潛水

，最高價均沒高於招價，分別只見２０２元及２０４﹒８元，最低則見１９５﹒３元及１９６元

，收市險守２００元關，跌幅分別為２﹒２％及２﹒４％。

雲音樂今早開報２０５元，與招股價持平，亦即比暗盤收市表現好。不過，甫開後急轉直下

，未有跟隨港股反覆靠穩，股價大部分時間低於招股價，曾低見２００元，跌幅達２﹒４％，中

午收報２００﹒４元，跌２﹒２４％。母公司網易則升０﹒９７％，報１７７﹒３元。

其他科技龍頭個別發展，騰訊（００７００）和美團（０３６９０）分別升約０﹒１％及

１％，報４６９﹒４元及２４７﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）逆市下跌，曾低見１２０﹒１

元，再創上市新低，中午仍跌逾３％，報１２１﹒５元。



＊林家亨： 暗盤表現有所交待，大多沽盤來自散戶＊



國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，隔晚美股急插，加上近期科技股氣氛轉差，網易雲音樂暗盤及今早競價

時段貼近招股價已算是有交待。他認為，網易雲音樂赴港上市的意義重大，因為它正值內地加強

科技監管時上市，被視為同業的「試金石」，且反映內地當局對社交平台的監管態度，及投資者

對行業前景的信心。

林家亨預期，近期股市波動或削弱散戶對雲音樂的信心，令沽盤湧現。不過，由於雲音樂在

本港發行股數不多，若有大戶趁機吸納，定能消化散戶沽盤，屆時將利好股價表現。



＊雲音樂、騰訊音樂競爭激烈，「反壟斷」成契機＊



網易創辦人、雲音樂行政總裁丁磊在杭州總部舉行慶祝儀式表示，這是自己第四次參加網易

的上市儀式，形容「四次敲鑼，四種心境」。他續指，雲音樂是內地首家提出及堅持扶持原創音

樂人的平台，並將原創音樂推向快速發展的新可能。截至今年６月底，平台已吸引逾３０萬獨立

音樂人註冊，成為內地最大的獨立音樂人在線孵化器。

雲音樂是內地第二大音樂社交平台，主要競爭對手為騰訊音樂（ＴＭＥ）。論業務規模，騰

訊音樂市佔率逾七成，雲音樂約兩成。截至第三季，騰訊音樂月活躍用戶達６﹒３６億，是雲音

樂的３﹒４倍；付費用戶達７１２０萬人，是雲音樂的２﹒６倍；兩數據均反映騰訊音樂的業務

發展遙遙領先雲音樂。

話雖如此，在內地「反壟斷」及互聯網監管下，雲音樂或能受惠。事關騰訊音樂在今年七月

被市監局要求解除與音樂版權方的獨家協議，有利同業，尤其雲音樂加入競爭，搶佔騰訊雲的市

佔率。

不過，值得留意的是，自２０１８年至今年上半年，雖然雲音樂營收保持強勁增長，惟仍未

能扭虧為盈，期內虧損達５６億元人民幣，主因版權費用高企，成本壓力龐大。雲音樂未來的變

現和盈利能力成為市場關注重點。

