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即市新聞

02/12/2021 16:30

《盤後部署》科技股仍勢弱迴避為佳，料港股短線下試二萬三關

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒指低開１３４點報２３５２４點，惟幾乎為全日最低位。其後
騰訊（００７００）及美團（０３６９０）轉升，亦有資金湧入內銀股避險，且見內房龍頭股低
位反彈，帶動恒指轉升。惟全日波幅偏細，最終恒指收報２３７８８點，升１３０點或升
０﹒５５％，主板成交１４７５﹒６３億元。國企指數報８５０６點，升８０點或升０﹒９５％
。恒生科技指數報６０１７點，跌４１點或跌０﹒６８％。
　　Ａ股走低。上證綜合指數報３５７３點，跌３點或跌０﹒０９％，成交４６８４﹒２５億元
人民幣。深證成份指數報１４７６５點，跌２８點或跌０﹒１９％，成交２９４１﹒７９億元人
民幣。

＊可趁低吸納新能源股＊

　　本日恒指升１３０點。筆者認為，短線影響恒指的因素好壞參半，料短線較大機會繼續下試
二萬三關，暫宜保持冷靜，減少操作為佳。
　　短線潛在利好消息方面，筆者認為內地仍有水位放水，因為內房債務問題燃眉待解，短期若
不適量放水，只會令內房違約更嚴重，出現火燒連環船，繼續拖累內地經濟；且見中國上季
ＧＤＰ增長只有４﹒９％，絕對予充足理由予內地開閘放水。
　　不過，科技股目前主導恒指，相關行業監管持續，未來數據稅或會在中國出現，會不利科網
股，加上市場氣氛差，降低市場主力資金掃貨意欲，即使科技股龍頭已出現多個超賣指標，但趨
勢已出跌至何時無人知曉，不論技術面還是資金面仍未出現轉勢訊號，短線建議繼續迴避，拖累
短線恒指繼續下試二萬三關不足為奇。
　　筆者建議可繼續關注綠能股票，始終要實現碳中和目標，加上內地仿傚德國工業法展模式，
工業製造股未來能看高一線。大家可趁低吸納光伏、電能、氫能等相關概念股。（ｋｓ）

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