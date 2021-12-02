《政經范局－范強》這昂貴而擾攘的感恩節

《政經范局》令人心煩氣燥的事情要從感恩節購物講起，過去哪一年過節，美國公眾的歡快

情緒不是從清晨商場開舖時的瘋搶，一直延續到超市裏為火雞大餐而敞開荷包地掃貨？

可是這一年，大型商店因為疫情和貨物短缺，在感恩節當天選擇了關門。這就算了，畢竟還

可以學習新事物嘗試網購。可是超市的一紙告示卻真的令人不快，竟列出了一長串節日限購貨品

：菜花油、奶油芝士、煙肉、香腸、橙汁、紙尿片、即棄杯碟、廁紙、能量飲品、罐頭貓糧等等

悉數在名單之上，甚至連火雞亦不能倖免，每客只限一隻。



＊貴價兼限購的火雞＊



感恩節這頓最應該是樂融融的盛宴，無論是餐桌上少不得的火雞、桌旁ＢＢ的生活必需、桌

下寵物的加餐，現在都缺貨了。這還不算，根據美國農業團體的計算，美國家庭為了今年這頓火

雞餐，要比往年多花一成四價錢，重頭戲火雞更是貴了二成四。根據總統拜登和民主黨媒體的說

法，市民缺少雞肉是因為洛杉磯的貨櫃碼頭來不及卸貨，但這個解釋疑點重重：火雞終究是來自

美國的農場吧？與遠洋碼頭何關？

要捱貴雞，心情也「火」了，就連餐桌上的話題也乏善可陳；因為感恩節前一周的美國社會

，被政治對立和暴力事件所籠罩。對於威斯康辛州的民眾來說，空氣中尤其瀰漫著不安。先是在

１１月１９日，在去年政治騷亂中槍殺政見不同者的里滕豪斯，被該州基諾沙一個陪審團宣判無

罪，瞬間推高了民權派與右翼民眾之間本已上揚的火藥味。



＊威斯康辛州的不安＊



去年夏天，基洛沙黑人布萊克被白人警察開槍打死，引發了民權派與右翼的大規模政治對立

。當時只有１７歲的里滕豪斯以保衛私人財產為由，手持攻擊步槍上街「護法」，一舉擊斃２名

民權派示威者，擊傷１人。陪審團判他正當自衛，無罪釋放，在民權派陣營裏炸開了鍋，認為判

決無疑啟動了向民權派示威者任意開槍的時代。

２天後的２１日，也就是感恩節前的星期日，該州沃基肖市民眾暫時放下政治對立的不快，

前來參加年度盛事「耶誕大遊行」。不料一名３９歲駕車男子，突然加速撞向表演人群，活活輾

死６人，另外有６２人受傷。警方拘捕男子，卻還沒有透露他撞人的動機，這無疑令人心慌

究竟現在走出家門還安全嗎？



＊打開家門敵我分明＊



到了２３日，也就是感恩節前的一天，籌謀重返白宮的特朗普「招積」出場，在佛羅里達州

海湖山莊接待里滕豪斯母子。特朗普宣稱這位「良善的年輕人」是自己粉絲，他的被控是民主黨

的政治操弄。無論是槍會會員、美國優先陣營聽到這番「暖心」的話，自然都投到特朗普旗下。

當他與里滕豪斯母子的合照傳到互聯網上，民權派也收到了再明確不過的訊號：這國家已經分裂

，每個人打開自己那道脆弱的家門，都要隨時面對屋外的敵我分明。

美國人就是這般圍繞著里滕豪斯的對錯之爭和汽車撞人的疑團進入感恩節，期間全美各地又

爆發了至少３６宗槍擊。最不幸的事件發生在費城，２５歲青年蒙特祖馬與家人吃節日大餐時，

被窗外飛來的一枚流彈擊中，不明不白死在餐桌前。原來，附近的一場感恩節派對爆發糾紛，有

人拿起槍來胡亂開了７槍，其中一槍打中他不認識的蒙特祖馬。

殺死蒙特祖馬的槍擊畢竟還是過於零星，並沒有引起太多注意。事實上，總統拜登近月忙於

重塑美國的世界領袖地位，親赴歐洲參加了羅馬Ｇ２０峰會，以及格拉斯哥聯合國氣候峰會，最

近還與中國國家主席習近平舉行了領導人視像會議。美國的世界領袖地位慘被特朗普「砸了鍋」

，他現在要一步步補回來。對於引起國內嚴重分歧的槍支問題，他過去半年甚少觸碰。



＊沒有事情我們不能戰勝＊



拜登需要國家團結，就在感恩節當天，他在電視機前觀看了紐約規模空前的感恩節巡遊直播

後，然後透過電視台向公眾宣布：「（新冠疫情）兩年之後，我們回來了。美國回來了。沒有事

情我們不能戰勝。」

就在這番宣示的次日，黑色星期五，世衛也作出了宣布，一種來自非洲南部，代號

Ｂ﹒１﹒１﹒５２９的新冠變種毒株，被正式命名為Ｏｍｉｃｒｏｎ。按照拜登的日程表，他現

在理應要為主持世界民主峰會作準備，這將是他在中期選舉前奠定世界領袖地位的畫龍點睛之舉

……

可是對於民主黨人來說，有誰會不記得克林頓３０年前那句話？Ｉｔ’ｓ ｔｈｅ

ｅｃｏｎｏｍｙ，ｓｔｕｐｉｄ。

《經濟通通訊社評論員 范強》

