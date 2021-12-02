《台股攻略－黃振宇》電子股續漲，航運股同步造好

《台股攻略》美股持續弱勢但無礙台股上揚，雖然加權指數今日（２日）早段跌１０點，以

１７５７６點開市，但電子股份繼續主導大市，航運股亦同步造好，指數最多升逾１５０點，最

終收１７７２４﹒８８點，升１３８﹒８９點，成交金額放大至３８４２﹒８億元（新台幣．下

同），三大法人合計淨買入９４﹒６５億元。

電子權值股的台積電收６１５元，升２﹒５％；聯發科收１０８０元，升１﹒４％；矽力－

ＫＹ收４８３５元，升３﹒９％；日月光投控、台達電升近１％；鴻海、聯電則微跌０﹒５％。

八吋晶圓代工龍頭世界收１６５元，漲近５％；迅杰漲停收７１元，創１１年多來新高。海運價

格高企，航運三雄的萬海收１６９﹒５元，漲停；陽明收１２２元，升６﹒１％；長榮收１３３

元，升６﹒９％。散裝航運股表現不俗，正德漲停，裕民、慧洋－ＫＹ、四維航、榮運、新興、

中航均升逾２％。近期標準型動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）的現貨價止跌回升，南亞科升

５％、威剛升３﹒１％、品安及十銓均升逾２％。記憶體ＩＣ設計廠下挫，鈺創跌６％、華邦電

跌２％、旺宏跌１﹒１％。電動車市場對於延長續航里程及縮短充電時間的需求增加，並預計

２０２５年全球電動車市場對６吋碳化矽（ＳｉＣ）晶圓需求可達１６９萬片，ＳｉＣ代工廠的

漢磊升逾５％。軟性銅箔基板廠（ＦＣＣＬ）台虹於法說會表示，今年第三季營運受供應鏈斷鏈

與原物料價格上漲影響，導致營運失利，對於明年首季看法趨於保守，預期最快第二季有機會邁

向復甦。

市場加息預期升溫，加上最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ為疫情帶來不確定性，令外圍走勢動

盪，但台灣行政院主計總處在１１月底時仍上調台灣第四季成長率至４﹒１５％（較８月預測上

調０﹒１４％），料台股１２月仍有望靠穩１７５００點以上，短期投資者可關注走勢較強的電

子股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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