《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶虎視眈眈的再攻目標

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業

與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行

（０１３９８）、建設銀行（００９３９）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選新地（０００１６）、港鐵（０００６６）與港交所（００３８８）。

昨天（１日）恒生指數雖曾反彈上２３８６４，仍低於本周二（３０日）高位２３８８８。

不過，由於當時於２４８００－２４８９９的區域內，只有２１隻收回價落於其內的恒指熊證，

好友大戶找不到急攻的誘因。事實上，即使強行攻上２４８９９，暫時亦只能製造等同７６４張

恒指期貨好倉的威力。正路而言，他們會等待更多職業炒家入市持有恒指熊證，才發動反攻。另

一方面，恒指牛證的重要區當時位於２３０００－２３０９９，仍為淡友大戶虎視眈眈的再攻目

標；縱使大市跌勢喘定，好友依然未可安心。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

