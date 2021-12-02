《談國論企－黎偉成》服務業１１月份緩擴建築業佳

《談國論企》中國的以服務業為主的非製造業商務活動於２０２１年１１月份的擴張力度放

緩程度

，相對於１０月份的情況似有回穩傾向，特別是服務業顯然有所回穩，而建築業則再度較快擴張

，此顯中國的內需仍然相對強烈，使非製造業尚能保持穩定較理想的發展態勢，連同製造業由收

縮轉擴張，該可保國民經濟保持穩中有進的成長的良性態勢。



＊服務業受惠金融投資活躍惟消費稍差＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年１１月份達

５２﹒３，環比回落０﹒１個百分點，相對於１０月份５２﹒４的０﹒８個百分點跌幅有明顯收

窄，而９月份環比大幅提升７﹒２個百分點至５３﹒２，則因８月份受到氣候變化影響而急挫

７﹒３個百分點至４５﹒２收縮之所致。

非製造業的回穩，有賴兩大項目的支持。先談（甲）服務業。非製造業的服務業商務活動指

數於２０２１年１１月份達５１﹒１，環比回落０﹒５個百分點，跌幅相對於１０月份５１﹒６

的０﹒８個百分點稍為緩和

，加上９月份５３﹒２明顯止住８月份急走跌至收縮劣境轉再擴張之況，意味行業情況尚可接受

。特別是國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，水上運輸、電信廣播電視及

衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等，處於５５以上的較高景氣區域；零售、

道路運輸

、航空運輸、住宿、餐飲、房地產、生態保護及環境治理、居民服務、文化體育娛樂行業低於臨

界點」，可解讀為：（Ｉ）所指有擴張的行業，１１月份與１０皆屬處於「５５以上的較高景氣

區」，與９月份所表述之（ｉ）「６０」低５個百分點，而（ｉｉ）此所處的為「較高景氣區」

，與上一個月的「高位景氣區域」相比，自是「降了級別」。

具體一點評釋，處擴張行業中之（Ｉ）首位為水上運輸，相信與物流有關；而道路運輸、航

空運輸由上月的擴張轉為收縮，意味未能延續「十．一」國慶黃金周長假期的效應，是可以預期

之況。

至於（ＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務，更是長期快速擴張的行業，當然受惠於５Ｇ拉動的

通信需求保持快速成長，更重要的是工商各業和居民所需的各種各樣智能服務需求更為強烈，前

景廣闊

、良佳。

和（ＩＩＩ）服務行業中之貨幣金融服務、資本市場服務、保險等，亦處於較高景氣區，此

可反映居民對與金融有關的投資，興趣和行動有較大程度的改善。相信這與國民經濟使居民就業

和收入持續穩增有關。

但商務活動有收縮的行業，為：零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、房地產、生態保

護及環境治理、居民服務、文化體育娛樂行業，屬居民外出消費、購物有關的行業，看來會是受

到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在境內若干地方出現有限確診，所造成的負面影響和壓力。

各個主項表現，為（一）新訂單分類指數於２０２１年１１月份達４７﹒９，環比回落

０﹒５個百分點。（二）產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數５１﹒８，環比升３﹒７個

百分點，使（２）銷售價格分類指數環比亦跌２﹒４個百分點而為４９﹒６的收縮水平。

至於（三）服務業商務活動預期指數在２０２１年１１月份為５８﹒２，環比跌０﹒３個百

分點，而１０月份為５８﹒５跌０﹒４個百分點，和９月份達５８﹒９環比上升１﹒６個百分點

點，續低於６０的水平。



＊建築業購進價格回落使商務活動回升＊



再看（乙）建築業，表現有所改進：商務活動指數於２０２１年１１月份達５９﹒１，環比

上升２﹒２個百分點，而１０月份５６﹒９跌０﹒６個百分點和９月份為５７﹒５回落３個百分

點，止跌回升。其中（Ａ）新訂單分類指數於１１月份達５４﹒２環比上升１﹒９個百分點。

（Ｂ）從業人員分類指數於５１﹒３，環比跌１﹒１個百分點。

至於（Ｃ）價格，則有明顯回落新態：投入產品價格分類指數回落２５﹒８個百分點至

４４﹒９；銷售價格分類指數環比跌４﹒６個百分點，處５２﹒６的仍屬擴張水平。

（ＩＶ）業務活動預期指數於２０２１年１１月份達５８﹒２環比回落０﹒６個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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