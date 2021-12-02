《異動股》科技股續偏軟，阿里巴巴挫４％創Ｈ股新低，美團跌１％

《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）現價跌４﹒１４％，報１２０﹒５元，該股

成交約１０３８萬股，涉資１２﹒６９億元，最低見１２０﹒１元創Ｈ股新低。

科技股普遍回軟。美團（０３６９０）跌１﹒０５％報２４１﹒２元；騰訊（００７００）

跌０﹒２１％，報４６７﹒８元；快手（０１０２４）跌０﹒８６％，報８６﹒６５元；小米

（０１８１０）跌０﹒４１％，報１９﹒４８元。

文旅部發布，網絡文化市場主體不得以打賞排名、虛假宣傳等方式炒作網絡表演者收入，不

得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費。

此外，有境外媒體報道稱中國證監會將禁止協議控制架構（ＶＩＥ）企業在境外上市，中證

監迅即否認，稱「注意到了相關媒體的報道，這一消息不屬實」。

現時，恒生指數報２３５６８，跌９０點或跌０﹒３８％，主板成交１５３﹒５０億元。國

企指數報８４０４，跌２１點或跌０﹒２５％。恒生科技指數報５９９６，跌６２點或跌

１﹒０３％。

即月期指新報２３５３７，跌５５點，低水３１點。即月國指期貨報８４０５，跌１１點，

平水。即月科指期貨新報６００１，跌４２點，高水５點。

上證綜合指數報３５７２，跌４點或跌０﹒１４％，成交２５０﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１４７６５，跌２９點或跌０﹒２０％，成交１６７﹒１５億元人民幣。





表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １２０﹒５元 跌４﹒１４％

騰訊（００７００） ４６７﹒８元 跌０﹒２１％

快手（０１０２４） ８６﹒６５元 跌０﹒８６％

小米（０１８１０） １９﹒４８元 跌０﹒４１％

美團（０３６９０） ２４１﹒２元 跌１﹒３９％

京東集團（０９６１８） ３３７﹒８元 跌１﹒０５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ４９４﹒２元 跌４﹒８７％

百度（０９８８８） １４７﹒１元 跌０﹒４１％

網易（０９９９９） １７５﹒４元 跌０﹒１１％

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（ｋｓ）

