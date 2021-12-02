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即市新聞

02/12/2021 09:39

《異動股》科技股續偏軟，阿里巴巴挫４％創Ｈ股新低，美團跌１％

　　《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）現價跌４﹒１４％，報１２０﹒５元，該股
成交約１０３８萬股，涉資１２﹒６９億元，最低見１２０﹒１元創Ｈ股新低。
　　科技股普遍回軟。美團（０３６９０）跌１﹒０５％報２４１﹒２元；騰訊（００７００）
跌０﹒２１％，報４６７﹒８元；快手（０１０２４）跌０﹒８６％，報８６﹒６５元；小米
（０１８１０）跌０﹒４１％，報１９﹒４８元。
　　文旅部發布，網絡文化市場主體不得以打賞排名、虛假宣傳等方式炒作網絡表演者收入，不
得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費。
　　此外，有境外媒體報道稱中國證監會將禁止協議控制架構（ＶＩＥ）企業在境外上市，中證
監迅即否認，稱「注意到了相關媒體的報道，這一消息不屬實」。
　　現時，恒生指數報２３５６８，跌９０點或跌０﹒３８％，主板成交１５３﹒５０億元。國
企指數報８４０４，跌２１點或跌０﹒２５％。恒生科技指數報５９９６，跌６２點或跌
１﹒０３％。
　　即月期指新報２３５３７，跌５５點，低水３１點。即月國指期貨報８４０５，跌１１點，
平水。即月科指期貨新報６００１，跌４２點，高水５點。
　　上證綜合指數報３５７２，跌４點或跌０﹒１４％，成交２５０﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７６５，跌２９點或跌０﹒２０％，成交１６７﹒１５億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１２０﹒５元　跌４﹒１４％
　　騰訊（００７００）　　　４６７﹒８元　跌０﹒２１％
　　快手（０１０２４）　　　８６﹒６５元　跌０﹒８６％
　　小米（０１８１０）　　　１９﹒４８元　跌０﹒４１％
　　美團（０３６９０）　　　２４１﹒２元　跌１﹒３９％
　　京東集團（０９６１８）　３３７﹒８元　跌１﹒０５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　４９４﹒２元　跌４﹒８７％
　　百度（０９８８８）　　　１４７﹒１元　跌０﹒４１％
　　網易（０９９９９）　　　１７５﹒４元　跌０﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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