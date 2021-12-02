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02/12/2021 16:08

《新股掛牌》雲音樂（０９８９９）收低逾２％，每手蝕２５５元

　　《經濟通通訊社２日專訊》雲音樂（０９８９９）今日首掛，收報１９９﹒９元，較招股價
２０５元低２﹒４９％；成交２２５﹒３８萬股，涉資４﹒５８億元。
　　該股一手５０股，不考慮交易費用，每手帳面蝕２５５元。
　　該股開報２０５元，與招股價相同，最低價為１９９﹒９元，最高報２０５﹒２元。
（ｅｄ）

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