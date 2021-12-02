《新股掛牌》雲音樂（０９８９９）收低逾２％，每手蝕２５５元

《經濟通通訊社２日專訊》雲音樂（０９８９９）今日首掛，收報１９９﹒９元，較招股價

２０５元低２﹒４９％；成交２２５﹒３８萬股，涉資４﹒５８億元。

該股一手５０股，不考慮交易費用，每手帳面蝕２５５元。

該股開報２０５元，與招股價相同，最低價為１９９﹒９元，最高報２０５﹒２元。

（ｅｄ）

