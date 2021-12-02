【新冠肺炎】商務部：及時研判疫情對外貿及供應鏈影響，妥善應對

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示
，當前，全球疫情起伏反復，世界經濟復甦仍面臨不確定性。將繼續密切跟蹤形勢變化，及時研
判疫情對中國外貿以及全球供應鏈的影響，針對外貿企業可能出現的問題和困難，及時研究政策
舉措，科學妥善應對。
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