【新冠肺炎】商務部：及時研判疫情對外貿及供應鏈影響，妥善應對

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示

，當前，全球疫情起伏反復，世界經濟復甦仍面臨不確定性。將繼續密切跟蹤形勢變化，及時研

判疫情對中國外貿以及全球供應鏈的影響，針對外貿企業可能出現的問題和困難，及時研究政策

舉措，科學妥善應對。





