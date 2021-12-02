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02/12/2021 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入２６億人幣，買中國電力沽建行

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒指周四（２日）低開１３４點，報２３５２４點。最高升
１４８點報２３８０７點，最低跌１４１點報２３５１７點。恒指收報２３７８８點，升１３０
點或０﹒５５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２６億元人民幣，減少５％。中國電力（０２３８０）、思摩
爾國際（０６９６９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是建設銀行
（００９３９）、東岳集團（００１８９）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１４７５﹒６３億元增加５﹒８％。其中港股通成交２７６﹒１億元，佔總成交
１８﹒７％。

　　中國電力跌１２﹒２１％報３﹒８１元，北水淨買入１２﹒７億元。思摩爾國際升
１４﹒６８％報５１﹒９５元，北水淨買入３﹒５億元。中芯國際升１﹒３８％報２２﹒０５元
，北水淨買入１﹒９億元。建設銀行升２﹒５３％報５﹒２６元，北水淨賣出４﹒７億元。東岳
集團跌７﹒２％報１３﹒１４元，北水淨賣出２﹒１億元。快手跌３﹒６％報８４﹒２５元，北
水淨賣出１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　１２﹒７４
　　思摩爾國際　　（０６９６９）　　　　　　３﹒４７
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　１﹒９５
　　兗州煤業股份　（０１１７１）　　　　　　１﹒８６
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　　１﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－４﹒６９
　　東岳集團　　　（００１８９）　　　　　－２﹒０９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒７０
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒６６
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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