【北水炒Ｄ乜】淨流入２６億人幣，買中國電力沽建行

《經濟通通訊社２日專訊》恒指周四（２日）低開１３４點，報２３５２４點。最高升

１４８點報２３８０７點，最低跌１４１點報２３５１７點。恒指收報２３７８８點，升１３０

點或０﹒５５％。

按額度計算，北水全日淨流入２６億元人民幣，減少５％。中國電力（０２３８０）、思摩

爾國際（０６９６９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是建設銀行

（００９３９）、東岳集團（００１８９）、快手（０１０２４）。

主板成交１４７５﹒６３億元增加５﹒８％。其中港股通成交２７６﹒１億元，佔總成交

１８﹒７％。



中國電力跌１２﹒２１％報３﹒８１元，北水淨買入１２﹒７億元。思摩爾國際升

１４﹒６８％報５１﹒９５元，北水淨買入３﹒５億元。中芯國際升１﹒３８％報２２﹒０５元

，北水淨買入１﹒９億元。建設銀行升２﹒５３％報５﹒２６元，北水淨賣出４﹒７億元。東岳

集團跌７﹒２％報１３﹒１４元，北水淨賣出２﹒１億元。快手跌３﹒６％報８４﹒２５元，北

水淨賣出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國電力 （０２３８０） １２﹒７４

思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒４７

中芯國際 （００９８１） １﹒９５

兗州煤業股份 （０１１７１） １﹒８６

華潤電力 （００８３６） １﹒８４

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －４﹒６９

東岳集團 （００１８９） －２﹒０９

快手 （０１０２４） －１﹒７０

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒６６

工商銀行 （０１３９８） －０﹒９１

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