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即市新聞

02/12/2021 16:41

《美元走勢－羅明立》歐洲疫情封鎖施壓歐元，下行風險仍較大

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒２５　１１３﹒３３　１１２﹒８２
　　歐元╱美元　１﹒１３１３　１﹒１３３９　１﹒１３０７
　　英鎊╱美元　１﹒３２８５　１﹒３３０５　１﹒３２７２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２１９　０﹒９２２０　０﹒９１８８
　　美元╱港元　７﹒７８９０　７﹒７９３０　７﹒７８７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》昨日（１日）美匯指數向上反彈，美國１１月ＡＤＰ就業人數為５３﹒４萬，
少於前值的５７﹒１萬，但就較預期多；美國１１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值向下修正至
５８﹒３，同月的ＩＳＭ製造業ＰＭＩ則符合預期。美國確認首宗１例Ｏｍｉｃｒｏｎ毒株感染
者，市場避險情緒升溫，美匯反彈至９６以上收市。
　　市場對美聯儲縮減買債步伐加快的預期升溫，相信美匯在９５﹒５０的支持應發揮作用，仍
然建議低位吸納美元。相反，歐洲因應疫情的封鎖則給歐元繼續施加壓力，下行風險仍然較大。
　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３６５　１﹒１２５０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　沽出日圓　１１３﹒００　１１４﹒３０　１１２﹒５０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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