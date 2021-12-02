《美元走勢－羅明立》歐洲疫情封鎖施壓歐元，下行風險仍較大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒２５ １１３﹒３３ １１２﹒８２

歐元╱美元 １﹒１３１３ １﹒１３３９ １﹒１３０７

英鎊╱美元 １﹒３２８５ １﹒３３０５ １﹒３２７２

美元╱瑞郎 ０﹒９２１９ ０﹒９２２０ ０﹒９１８８

美元╱港元 ７﹒７８９０ ７﹒７９３０ ７﹒７８７９

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《美元走勢》昨日（１日）美匯指數向上反彈，美國１１月ＡＤＰ就業人數為５３﹒４萬，

少於前值的５７﹒１萬，但就較預期多；美國１１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值向下修正至

５８﹒３，同月的ＩＳＭ製造業ＰＭＩ則符合預期。美國確認首宗１例Ｏｍｉｃｒｏｎ毒株感染

者，市場避險情緒升溫，美匯反彈至９６以上收市。

市場對美聯儲縮減買債步伐加快的預期升溫，相信美匯在９５﹒５０的支持應發揮作用，仍

然建議低位吸納美元。相反，歐洲因應疫情的封鎖則給歐元繼續施加壓力，下行風險仍然較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 沽出日圓 １１３﹒００ １１４﹒３０ １１２﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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