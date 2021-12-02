【夜期時段】即月期指最新報２３７９６點，升５６點，高水７點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７４２點，升２點，低水４７點

，最新報２３７９６點，升５６點，高水７點，合約成交４３３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８４９２點，升１點，低水１４點，最新報８５０５點，升

１４點，低水１點，合約成交４３０張。

