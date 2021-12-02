【ＥＳＧ】港交所（３８８）推淨零排放指引及ＥＳＧ數據展示欄目

《經濟通通訊社２日專訊》港交所（００３８８）公布兩項新舉措，支持企業及投資者實踐

可持續發展理念，促進區內實現淨零排放轉型。

港交所今天刊發淨零排放指引旨在協助上市發行人及其他企業邁向淨零，致力繼續建設香港

可持續金融生態圈，同時宣布可持續及綠色交易所（ＳＴＡＧＥ）推出新欄目，展示香港上市公

司環境、社會及公司治理（ＥＳＧ）指標。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，港交所在全球金融市場及社區中都擔當著重

要的角色，在全球社會共同為達成氣候目標而努力之際，港交所希望可以在當中發揮作用，支持

持份者以至社會各界應對氣候挑戰，港交所鼓勵所有企業和投資者加入行列，為現今以至未來世

代創建可持續發展的未來。



＊淨零排放指引推動更多企業作出淨零排放承諾＊



淨零排放指引將引領公司按照必要的步驟制定適合的淨零排放路徑。這些步驟包括：了解計

算碳排放量及建立碳排放基準線所需的資源；制定短期和長期的碳減排目標；識別減排潛力；了

解各類可降低價值鏈以外排放量的緩減策略；以及認識不同業界領袖實施的各種淨零排放策略。

港交所指，現今愈來愈多的公司都已制定淨零排放目標來應對氣候變化，投資者亦更關心投

資對象的淨零規劃。淨零排放指引旨在幫助企業朝向淨零排放目標邁進，並推動更多企業作出淨

零排放的承諾。



＊新增「股本證券」欄目，展示港上市公司ＥＳＧ指標＊



此外，港交所的ＳＴＡＧＥ產品資訊庫繼「債券」及「交易所買賣產品」欄目後，現新增「

股本證券」欄目，展示香港上市公司的ＥＳＧ指標，相關數據主要由領先ＥＳＧ數據供應商提供

。ＳＴＡＧＥ「股本證券」欄目現時涵蓋超過６００家香港交易所上市公司，這些發行人已獲至

少一家領先ＥＳＧ數據供應商（即恒生指數、ＭＳＣＩ及標普全球）的ＥＳＧ評級。（ｂｉ）

