《再戰明天》拉加德講話，美國公布多項數據

《經濟通通訊社２日專訊》拉加德講話，及美國公布多項數據，料為明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟執委會副主席塞夫科維奇和英國脫歐事務大臣弗羅斯特討論雙

方在北愛爾蘭貿易安排的僵局。本港時間３日３：００ｐｍ，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）

秘書長科爾曼出席一個線上記者會。４：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在路透Ｎｅｘｔ峰會上

發表講話。晚上７：００ｐｍ，英國央行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員桑德斯就通脹和貨幣政

策前景發表講話。９：００ｐｍ，倫敦政治經濟學院經濟學教授Ｒｉｃａｒｄｏ Ｒｅｉｓ在第

五屆歐洲央行貨幣政策和歐洲經濟暨貨幣聯盟（ＥＭＵ）治理雙年會發表主旨演講，歐洲央行首

席經濟學家連恩主持。



＊德國公布１１月ＰＭＩ，歐元區１０月零售銷售＊



數據方面，３日４：５５ｐｍ，德國公布１１月綜合採購經理人指數，料由５２升至

５２﹒８；１１月服務業採購經理人指數料由５２﹒４升至５３﹒４。６：００ｐｍ，歐元區公

布１０月零售銷售，月率料由下滑０﹒３％升上０﹒３％，年率料由２﹒５％降至１﹒４％。

９：３０ｐｍ，美國公布１１月失業率，料由４﹒６％降至４﹒５％。１０：４５ｐｍ，美國公

布１１月綜合採購經理人指數；１１月服務業採購經理人指數料由５８﹒７降至５７。

１１：００ｐｍ，美國公布１０月耐用品訂單，跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒５％；１０月工廠

訂單料由０﹒２％升上０﹒５％。（ｗａ）

