《小傳日記》內房發債趨回暖，魚缸走勢可逆轉？

《小傳日記》隔晚美股個頭開得幾靚，點知中段整個感染變種病毒個案，即刻成盤冷水向頭

淋，結果跌住咁收工！魚缸就唔同啦，低開１３５點之後逐級逐級上去，最多升１３９點。美團

（０３６９０）坐過山車咁款，晏晝開市落個大斜坡，但埋尾又拗返上嚟，連埋騰訊

（００７００）升住過終點，巴巴（０９９８８）就繼續頹勢。信義玻璃（００８６８）連日有

高層增持，今日終於彈一彈，加埋內房、銀行同石油股帶動，魚缸連續第二日造好。

魚缸收報２３７８８，升１３０點或升近一巴仙，主板成交１４７５﹒６３億銀。國企指數

報８５０６，升８０點或升近１巴仙。恒生科技指數報６０１７，跌４１點或跌近一巴仙。

神州Ａ場就麻麻哋，上證綜合指數報３５７３，跌３點或唔夠半巴仙，成交４６８４﹒２５

億銀人幣。深證成份指數報１４７６５，跌２８點或唔夠半巴仙，成交６８４８﹒８４億銀人幣

。

內房股又有好消息！神州民營房企有望喺境內債券市場公開發債，龍湖（００９６０）同碧

桂園（０２００７）會率先發行中票，股價今日分別升３巴仙同４巴仙，報３８﹒３５銀同

７﹒１１銀。至於中海外（００６８８）都升近３巴仙，報１８﹒６４銀；潤地（０１１０９）

就升２巴仙，報３３﹒４銀。睇嚟跌到殘晒嘅內房企業，逐步見到希望之光啦！唔知呢個月番唔

番到大家嘅「家鄉」呢？

另一邊廂，航空股就無咁好彩啦，事關唔少地方陸續收到感染Ｏｍｉｃｒｏｎ嘅個案，唔少

人擔心可能引發新一波傳染，甚至會有「禁飛令」，而香港最近都有轉機客中招。國泰

（００２９３）畀大和降目標價，今日跌２巴仙，報６﹒１７銀，差唔多返到去８月２３號

６﹒１５銀嘅低位。

呢排滿城討論嘅賭股又點呢？據報神州檢察機關舊年以來嘅調查，已經提到除咗太陽城集團

（０１３８３）以外嘅幾個主要澳門賭廳。雖然未知有邊啲涉事賭廳，但呢單消息同「洗米華」

事件，再加埋Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒引發嘅通關憂慮，賭股早段畀人左一拳、右一拳咁打埋嚟，打

到暈暈哋。好彩，銀娛（０００２７）、澳博（００８８０）同金沙（０１９２８）臨尾都企得

穩，銀娛更加升近３巴仙，報４２﹒６銀。

魚缸呢兩日止一止血，但暫時未知Ｏｍｉｃｒｏｎ係堅嘢定流料，成個市況隨時畀佢大反轉

，大家無論買賣部署定防疫意識，都絕對唔可以鬆懈。阿爺話加快針對Ｏｍｉｃｒｏｎ嘅疫苗研

發，睇嚟疫苗概念股又準備入場啦！請請！



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