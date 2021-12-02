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即市新聞

02/12/2021 16:36

《小傳日記》內房發債趨回暖，魚缸走勢可逆轉？

　　《小傳日記》隔晚美股個頭開得幾靚，點知中段整個感染變種病毒個案，即刻成盤冷水向頭
淋，結果跌住咁收工！魚缸就唔同啦，低開１３５點之後逐級逐級上去，最多升１３９點。美團
（０３６９０）坐過山車咁款，晏晝開市落個大斜坡，但埋尾又拗返上嚟，連埋騰訊
（００７００）升住過終點，巴巴（０９９８８）就繼續頹勢。信義玻璃（００８６８）連日有
高層增持，今日終於彈一彈，加埋內房、銀行同石油股帶動，魚缸連續第二日造好。
　　魚缸收報２３７８８，升１３０點或升近一巴仙，主板成交１４７５﹒６３億銀。國企指數
報８５０６，升８０點或升近１巴仙。恒生科技指數報６０１７，跌４１點或跌近一巴仙。
　　神州Ａ場就麻麻哋，上證綜合指數報３５７３，跌３點或唔夠半巴仙，成交４６８４﹒２５
億銀人幣。深證成份指數報１４７６５，跌２８點或唔夠半巴仙，成交６８４８﹒８４億銀人幣

　　內房股又有好消息！神州民營房企有望喺境內債券市場公開發債，龍湖（００９６０）同碧
桂園（０２００７）會率先發行中票，股價今日分別升３巴仙同４巴仙，報３８﹒３５銀同
７﹒１１銀。至於中海外（００６８８）都升近３巴仙，報１８﹒６４銀；潤地（０１１０９）
就升２巴仙，報３３﹒４銀。睇嚟跌到殘晒嘅內房企業，逐步見到希望之光啦！唔知呢個月番唔
番到大家嘅「家鄉」呢？
　　另一邊廂，航空股就無咁好彩啦，事關唔少地方陸續收到感染Ｏｍｉｃｒｏｎ嘅個案，唔少
人擔心可能引發新一波傳染，甚至會有「禁飛令」，而香港最近都有轉機客中招。國泰
（００２９３）畀大和降目標價，今日跌２巴仙，報６﹒１７銀，差唔多返到去８月２３號
６﹒１５銀嘅低位。
　　呢排滿城討論嘅賭股又點呢？據報神州檢察機關舊年以來嘅調查，已經提到除咗太陽城集團
（０１３８３）以外嘅幾個主要澳門賭廳。雖然未知有邊啲涉事賭廳，但呢單消息同「洗米華」
事件，再加埋Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒引發嘅通關憂慮，賭股早段畀人左一拳、右一拳咁打埋嚟，打
到暈暈哋。好彩，銀娛（０００２７）、澳博（００８８０）同金沙（０１９２８）臨尾都企得
穩，銀娛更加升近３巴仙，報４２﹒６銀。
　　魚缸呢兩日止一止血，但暫時未知Ｏｍｉｃｒｏｎ係堅嘢定流料，成個市況隨時畀佢大反轉
，大家無論買賣部署定防疫意識，都絕對唔可以鬆懈。阿爺話加快針對Ｏｍｉｃｒｏｎ嘅疫苗研
發，睇嚟疫苗概念股又準備入場啦！請請！

　　　　　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內
　　　　　　　容之準確性。
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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