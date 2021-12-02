《投資原理－陳榮達》醫療板塊長線發展獲政策及龐大需求支持

《投資原理》被指具有高度傳染性的新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，目前蹤跡已遍布全球五

大洲，為阻止病毒擴散，多國實施入境限制或封關，市場憂慮會引發經濟增長放緩，風險情緒明

顯惡化，環球股市近日走勢相當波動。雖然現有疫苗無法有效阻止新病毒肆虐，但疫情下對醫療

及研發需求急升，醫療保健股在波動市下擁有相對吸引力，長遠更可受惠人口老化所衍生的醫療

需求及政策支持。



＊中產崛起人口老化，醫療需求將被釋放＊



中央於２０１９年對多個藥品領域實行帶量採購政策，近年更延伸至醫療器械。除上述政策

外，中央亦推出藥品註冊程式改革政策及抗腫瘤藥物臨床研究新政策，令監管陰霾一直揮之不去

，拖累板塊持續受壓。不過，隨著國內中產階級不斷壯大及人口日益老化，預計到２０５０年老

齡人口將達到３﹒６６億，大量潛在的醫療需求將被釋放，市場期望政府將會持續向醫療保健領

域投入更多資金，行業前景值得憧憬。



＊中國醫療支出比例仍低於其他發達國家＊



２０１６至２０２０年間，全國衛生總費用從４﹒６３萬億元人民幣增至７﹒２３萬億元人

民幣，年複合增長約１１﹒８％，佔ＧＤＰ百分比由６﹒２％升至７﹒１２％。雖然中國醫療支

出規模為全球第二，但在ＧＤＰ中的佔比仍落後於其他主要市場，美國、日本及德國的佔比為

１２至１７％。然而，中國人口迅速老齡化，將進一步推動醫療保健支出增長，據普查公報，中

國６０歲及以上人口為２﹒６４億人，佔總人口１８﹒７％，較十年前上升５﹒４４個百分點，

反映人口老齡化程度進一步加深。



＊創新藥獲政策支持，市場規模有望提升＊



老齡人口對慢性疾病的治療需求日漸增加，隨之而來亦增加了對醫療保健配套系統，以及優

質藥物的需求。中國醫藥市場可分為創新藥、仿制藥及生物類似藥，創新藥則佔據主導地位，其

規模佔中國醫藥市場規模約５６﹒１％。雖然帶量採購計劃仍在進行中，但主要針對的是仿製藥

。相反，創新藥企業正受惠於一系列新推出的藥品註冊審批政策，包括縮短審批時間、接受海外

臨床試驗數據和加快新藥審批流程。該計劃或將推動此類藥物的市場份額由２０１９年的３％升

至２０２５年的１５％。



＊國內ＣＤＭＯ商於國際上具有相當競爭力＊



由於生物藥在治療癌症上所產生的副作用較化學藥少，全球藥物研發已從仿製藥轉至生物藥

。由於研發成本不菲，市場對醫藥研發外包（ＣＲＯ）及醫藥研發及生產外包（ＣＤＭＯ）的需

求不斷急增，帶動全球生物藥的市場規模不斷擴大。內地生物科技研發創新藥能力急速發展，而

市場擁有不少優質龍頭生技企業，無論創新研發、資產質素、業務前景均相對優勝。目前國內

ＣＤＭＯ龍頭佔據中國相關市場份額高達８０％，業務覆蓋ＣＤＭＯ全產業鏈，於國際上具有相

當強勁的競爭優勢。另外，仿製藥廠商雖然受帶量採購政策所影響，但部分龍頭近年已一直開拓

創新藥領域，仿製藥對未來的收入貢獻應會漸漸降低，意味政策對業務的影響也會逐步減輕，長

遠來看，仿製藥龍頭的估值仍有望進一步提高。

醫療保健企業主要上市地為Ａ股，港股亦是重要市場。ＭＳＣＩ中國醫療保健指數細分９個

子行業，除生命科學、製藥、生物科技三大熱門子行業外，藥品分銷商、醫療器械、醫療服務等

領域龍頭優質企業具長線投資機遇。透過全中國、多子行業覆蓋配置策略，可有效控制波幅同時

亦有機會實現較理想回報。《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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