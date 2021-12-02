《投資心得－潘鐵珊》產品管線豐富競爭優勢明顯，北海康成值關注

《投資心得》近年來，罕見病藥物研發關注度持續升溫，吸引了眾多藥企巨頭持續加碼，其

中專注於罕見病治療生物醫藥公司──北海康成－Ｂ（０１２２８）開始招股，引發市場高度關

注。



＊擁１３個具潛力藥物資產，核心產品於中國罕見上市＊



據悉，北海康成成立於２０１２年，是立足中國、專注於罕見病的生物醫藥公司，該公司在

研管線豐富，產品呈現多元化布局。目前，北海康成已打造一個由１３個擁有巨大市場潛力的藥

物資產組成的全面的管線，包括三個已上市產品、四個處於臨床階段的候選藥物、一個處於

ＩＮＤ準備階段、兩個處於臨床前階段，另外三個基因治療專案處於先導識別階段。

該公司核心產品ＣＡＮ００８，是一種用於治療ＧＢＭ的糖基化ＣＤ９５－Ｆｃ融合蛋白。

該公司已於２０２１年１０月２６日宣布ＣＡＮ００８注射液ＩＩ期臨床研究於中國大陸完成首

例患者給藥。ＧＢＭ的市場前景十分廣闊，截至目前，僅有三種治療ＧＢＭ的靶向藥物在中國上

市，可以預期，ＣＡＮ００８的商業化將為北海康成帶來較大的盈利增長空間。

該公司的另一重磅產品Ｈｕｎｔｅｒａｓｅ Ｒ（ＣＡＮ１０１）是一種酶替代療法

（ＥＲＴ），主要用於治療黏多糖貯積症ＩＩ型（「ＭＰＳＩＩ」）。該公司於２０１９年１月

從ＧＣ Ｐｈａｒｍａ（或「ＧＣ」）獲得授權引進Ｈｕｎｔｅｒａｓｅ Ｒ

（ＣＡＮ１０１）。從市場潛力來看，ＭＰＳＩＩ是東亞國家最常見的ＭＰＳ疾病，而

Ｈｕｎｔｅｒａｓｅ Ｒ是唯一獲中國批准的治療藥物，該產品的商業化有望搶佔絕大部分市場

份額，行業前景十分廣闊。



＊毛利率高表現亮眼，研發實力強長期增長可期＊



財務方面，根據招股書數據，２０１９、２０２０及２０２１年上半年，北海康成營收分別

為１４６﹒９萬元、１２０３﹒２萬元及１２１９﹒２萬元；對應的毛利率分別為６５﹒７％、

５７﹒２％和５６﹒１％。財務狀況良好，毛利率表現十分亮眼。

雖然集團業務仍處於發展及投資階段，但長期來看，受多重因素的影響，國內的罕見病賽道

仍是一片藍海。北海康成作為該領域的領導者，該公司產品管線豐富、研發實力強大，競爭優勢

明顯，該公司豐富的產品組合可充分把握該市場高速增長的機遇，進而推動其業績的長期可持續

增長，值得長期關注。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶

持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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