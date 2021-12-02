《財金樂道－陳樂怡》留意變種病毒局勢，港股明顯弱勢

《財金樂道》Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒引發市場恐慌，目前市場需要更多數據如重症率、致

命率、疫苗效用等去判斷對經濟的殺傷力。短期而言，投資者宜留意變種病毒局勢。儘管現階段

未能下任何定論，但港股明顯弱勢，其他股市經歷上周五（２６日）的恐慌性拋售，至少翌日可

見超跌反彈

。相反，恒指周二跌勢未止，進一步失守今年低位２３６８１點，或會進一步下探至２３０００

點。港匯偏弱，亦反映部份資金流出香港市場。



＊人民銀行政策具邊際放鬆空間＊



展望１２月，除了疫情局勢之外，投資者宜留意中國中央經濟工作會議，觀乎２０２２年的

政策定調。正面因素方面則留意人行潛在降準機會。中國央行發布２０２１年第三季度貨幣政策

執行報告，提到下一階段將加強國內外經濟形勢邊際變化的研判分析，堅持把服務實體經濟放到

更加突出的位置，保持貨幣政策穩定性，穩定市場預期，努力完成今年經濟發展主要目標任務。

連同國務院總理李克強近期多次提及新的經濟下行壓力，官方對於金融市場判斷趨向審慎。

央行報告提到，美國等主要經濟體貨幣政策調整，宏觀政策力度已經下降，需對其可能引發的金

融市場動盪及對新興經濟體的溢出影響高度關注。

貨幣政策定調為「以我為先，穩字當頭」，相信會就中國經濟自身的情況而制訂，未必會跟

隨其他經濟體收緊。值得留意的是，第三季報告刪走「堅決不搞大水漫灌」關鍵字眼，預計人行

政策具邊際放鬆空間。

基於內地第三季經濟數據疲弱，市場預期財政措施將會加碼，然而當局近月多用中性的貨幣

政策工具，如大規模續做ＭＬＦ。截至１１月，１年期及５年期ＬＰＲ已連續１９個月維持不變

，降準線索遲遲未見。在第三季央行貨幣政策報告字眼微調過後，再次激發市場對人行降準的憧

憬。Ａ股方面，由於人民幣偏強，防疫政策嚴謹，上證可守１１月低位３４４８點。



＊美時薪按年增速或加快至５％＊



外圍方面，聯儲局１１月議息會議紀錄顯示，多名官員認為如果通脹持續上升，當局應該準

備調整買債步伐，意指加快收水，並應考慮提前加息。事實上，美國１０月核心ＰＣＥ指數創下

３０年以來最大增幅。若然新一波疫情再次打亂供應鏈，高通脹預計將進一步加劇。

美國本周將會公布１１月非農就業數據。據彭博綜合預測，１１月非農就業人數將會增至

５３﹒５萬人，１０月為５３﹒１萬人。失業率較１０月改善０﹒１個百分點至４﹒５％，相信

與取消社會福利措施，員工重返職場有關。惟平均時薪按年增速料會加快至５﹒０％，反映通脹

壓力持續。

不過，聯儲局主席鮑威爾表示，新變種病毒對就業及經濟活動構成下行風險，令到通脹前景

不明朗，並會削弱工作意願。經濟不明朗因素增加，截至１１月３０ 日的ＣＭＥ Ｆｅｄ

Ｗａｔｃｈ數據顯示，２０２２年６月加息的機會率降至５３％，較前一星期的７４％大幅削減

，反映市場認為當局先行觀望局勢發展，加息時間表或會有所延後；但最新又隨鮑威爾通脹「暫

時性」退役的言論回升至７２％，疫情及通脹因素拉鋸下，市場對加息預期取態反覆。



＊電力股、氫能概念股逆市造好＊



港股板塊方面，清潔能源主題逆市反覆造好。其中，電力股具能源轉型概念，估值長線可獲

提升。板塊受惠於煤炭價格回落，支持傳統發電業務利潤改善，預計２０２２年將會有更多省市

獲准調升電費，建議逢低吸納華潤電力（００８３６）。此外，氫能概念股同樣造好。內媒報道

氫能產業發展規劃有望近期公布，將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保障等多方

面。能源運輸儲備龍頭中集安瑞科（０３８９９） ２１年成立合資公司發展氫能儲運業務，針

對內地及東南亞客戶，計劃年產能可以達到１０萬個儲氫瓶，預計相關盈利貢獻將於２０２１至

２０２３年逐步提升，股價短線有望續強。

另外，奢侈消費於疫情期間保持韌性，並且加快拓展電商銷售，以緩衝實體門市的衝擊。其

中，普拉達（０１９１３）首三季收入已遠超２０１９年水平，而且第三季至今銷售增長進一步

加快。由於產品及渠道改善，今年以來毛利率持續提升至７６％以上，經營槓桿擴大。中線收入

目標達到４５億歐羅，ＥＢＩＴ利潤率超過２０％。另外，歐舒丹（０１９１３）第三季業績優

於預期，調高下半年銷售增長指引。公司１１月收購身體護理品牌Ｓｏｌ ｄｅ

Ｊａｎｅｉｒｏ，將可增強集團產品競爭力，以及多元化的地域分布，值得留意。（信達國際研

究部助理經理 陳樂怡）



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