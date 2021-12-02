《思前想後－郭思治》恒指延續跌浪創年內新低，料續往下尋底

《思前想後》１１月份之股市相當反覆，恒指先由１０日之低位２４４８１點升至１６日之

高位２５７４６點，但由於買盤不繼，加上零碎沽壓持續湧現，故整個大市卒在淡薄之氣氛中處

反覆拉鋸狀態，其後由於南非出現新冠狀病毒，故受事件所累，環球股市紛紛急挫，而港股亦再

進一步受壓，恒指於２６日在沽壓主導下終跌穿１０日之低位２４４８１點，至此，１１月之市

勢已扭轉為先高而後低，高位為１６日之２５７４６點，低位則為３０日之２３１７５點，即月

內之波幅已擴闊至２５７１點，即是說，大市已跌穿９月２１日之低位２３７７１點及１０月５

日之低位２３６８１點，單從走勢上看，由於恒指已創年內之新低，即表示自今年２月１８日高

位３１１８３點開始之跌浪，技術上仍在延續中，而大市亦將進一步往下尋年內新低，從年圖上

看，目前較關鍵的支持據點已退守至去年９月２５日之低位２３１２４點。



＊各組平均線呈倒序形態，屬標準中期跌浪模式＊



再看移動線方面之表現，經過月來之反覆回落後，目前各組常用的平均移動線已呈倒序形態

，即技術上屬標準的中期跌浪模式，至執筆一刻止計，各組常用的平均移動線全部處下移趨勢，

列舉如下：２５０天線正位於２７３４３點，１００天線則位於２５６０１點，５０天線在

２４９４４點，２０天線在２４８２７點，而１０天線則跌至２４４５４點，單從上述資料看，

各組平均移動線均位於現指之上，表示大市目前之走勢正處中期續尋底之中，嚴格而言，一日情

況仍未見改善，整個續尋底之弱態不變，大市如欲擺脫目前之困局，恒指必須先重越１０天線

（２４４５４點）並穩守其上，惟以目前之市況看，技術上似並不容易。



＊多項不明因素續困擾大市，宜靜待低吸良機＊



踏進１２月份，多項不明因素仍持續困擾著整個大市，首先在新冠狀病毒衝擊下，美股之反

覆可能會持續，由於道指年來累積之升幅已達１８３５２點（去年３月２３日之低位１８２１３

點升至今年１１月１８日之高位３６５６５點），出現調整乃正常現象。另外，內地政策持續出

台，影響所及，資金之入市信心及意欲必受打擊，在動力不配下，股市當難抱太多上望憧憬，至

於自財爺上調股票交易印花稅後，大市之成交金額明顯已大不如前，資金之參與既逐步減退，大

市技術上當難以發展成新一輪之中期升浪，在不明之市況中，投資者最好的是盡量保持實力，靜

待另一次低吸良機。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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