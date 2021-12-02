【新冠疫苗】國務院：中國正快速推進新變種病毒株疫苗研發

《經濟通通訊社２日專訊》國務院聯防聯控機制科研攻關組透露，中國正在快速推進奧密克
戎株（Ｏｍｉｃｒｏｎ）疫苗研發。
據國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉介紹，中國疫苗對不同區
域流行的各種主要變異株造成的感染和感染後的再傳播均有明確效果，但為做到有備無患，奧密
克戎株各條路線的疫苗研發正快速推進。（ｄｗ）
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