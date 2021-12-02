《股林淘金－林家亨》凱萊英（０６８２１）行業主流值得留意

《股林淘金》近日Ａ股中的新藥外包ＣＤＭＯ企業凱萊英（０６８２１）來港上市，實現「

Ａ＋Ｈ」布局，值得投資者現金認購。在現時新藥開發成本高企、開發工藝趨於複雜及行業競爭

激烈的趨勢下，外包ＣＤＭＯ的業務量持續增加，使凱萊英這種的能夠提供全方位服務的

ＣＤＭＯ倍受青睞，成為行業主流。而凱萊英作為全球第五大原料藥ＣＤＭＯ、中國最大的商業

化階段化學藥物ＣＤＭＯ，客戶、技術優勢不俗，有望受益於ＣＤＭＯ產業發展紅利。



截至今年第三季度，凱萊英與全球２０大製藥公司中的１５家緊密合作，其中８家的連續合

作時間超過十年。加上與眾多領先的生物技術公司及中小製藥企業的聯合，使凱萊英各階段的項

目儲備豐富，甚至從臨床到商業化階段形成了項目的「漏斗效應」，增厚了合同價值。隨著凱萊

英後期臨床項目及商業化階段的項目逐步開展，其收入增長的確定性更為明顯。



業績方面，凱萊英於２０１８年、２０１９年及２０２０年的收入分別約為１８﹒２３億元

（人民幣．下同）、２４﹒４６億元及３１﹒３７億元，年復合增長率為３１﹒２％；淨利潤分

別約為４﹒０６億元、５﹒５２億元及７﹒２０億元，年復合增長率為３３﹒１％。同時，凱萊

英於今年前三季度實現營收約２９﹒２３億元，同比增長４０﹒３４％，實現歸母淨利潤約

６﹒９５億元，同比增長３７﹒２６％。這可以顯示出凱萊英業績增長勢頭強勁，內在價值良好

。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

