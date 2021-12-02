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02/12/2021 17:20

【聚焦人幣】兩部門：鼓勵境外機構境內發債以人幣跨境收付及使用

　　《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行、國家外匯管理局就《境外機構境內發行債券資金管理
規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿提出，境外機構境內發債募集資金可以匯往境外，
也可以留存境內使用。留存境內使用的，應符合直接投資、外債等管理規定。鼓勵境外機構境內
發債募集資金以人民幣形式跨境收付及使用。（ｗｌ）

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