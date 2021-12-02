《政策風向》據報政府顧問建議中國明年經濟增長目標５－５﹒５％

《經濟通通訊社２日專訊》中央經濟工作會議將於本月召開，投資者正在密切關注中國明年

政策和改革議程的線索。據《路透》引述三名匿名中國政府顧問稱，在閉門會議召開前，他們已

經起草了關於２０２２年經濟增長目標的建議，目標區間為５－５﹒５％，低於為２０２１年設

定的「６％以上」的目標。政府顧問將建議當局，在經濟前景面臨越來越多挑戰的情況下，給政

策制定者提供更多空間來推動結構性改革。加上中央高層明年將進行換屆，因此有必要保持經濟

穩定，需要一些逆周期政策來應對經濟壓力。

路透１０月的一項調查顯示，經濟學家預計中國２０２２年經濟增長將放緩至５﹒５％。但

由於房地產行業惡化等新風險，此後一些分析師已調降了預估。新的Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠病毒變

體也被視為增加了風險。牛津經濟研究院（Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）的高路易

（Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ）在報告中表示，預計宏觀經濟政策立場將放鬆，以應對增長的下行

壓力。但該機構看來，中國政府仍然非常關心經濟增長，希望避免經濟急劇放緩。

另外，中國人民大學副校長劉元春上月表示，中國明年的增長目標應該是５﹒５％左右，以

助創造１２００萬個新的城市就業機會。（ｗｌ）

