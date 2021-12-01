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即市新聞

01/12/2021 17:06

《法證攻防－林恩》理想股價創新高，１１月交付破紀錄

　　《法證攻防》理想汽車（０２０１５）股價本周暫錄３連升，纍計升幅約１４％。周三（１
日）一度升近９％，創在港上市新高１４２﹒９元。周一（２９日）收市後公布２０２１年第三
季度業績，收入總額為人民幣７７﹒８億元，同比增加２０９﹒７％，比第二季度增加
５４﹒３％；其中車輛銷售收入佔約９５％。整體毛利率有上年同期的１９﹒８％，和上季度的
１８﹒９％，提高至２３﹒３％。主要由於車輛毛利率改善，第三季度車輛毛利率為２１﹒１％
。小鵬汽車第三季度毛利率提升幅度更大，但只有１４﹒４％。
　　經營虧損由第二季度的人民幣５﹒３億元收窄至不足１億元，非美國公認會計準則經營利潤
轉虧為盈，錄得人民幣近２﹒６億元。相比車企小鵬汽車（９８６８），目前第三季度仍處於虧
損，經營虧損按年和按季都有增長，錄得人民幣１﹒８億元。非美國公認會計準則淨利潤錄得人
民幣３﹒３億元，比上年同期增長近２０倍。
　　在全行業範圍芯片短缺的背景下，理想汽車在第三季度交付了２５１１６輛理想ＯＮＥ，同
比增長１９０﹒０％，實現季度新高。細看每月交付數據，理想在今年８月創下９４３３輛交付
記錄後，９月按月下滑２５％至７０９４輛，１０月也只有７６４９輛，令市場一度擔心未來交
付情況。然而公司在業績中展望，第四季度交付量為３萬－３﹒２萬輛。換而言之，剩下的這兩
個月時間，每月平均會有超過１萬輛的交付量。最新公布的２０２１年１１月交付數據顯示，理
想ＯＮＥ交付量高達１３４８５輛，創了單月交付新紀錄。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林
恩》
　
　＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》
立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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