【新冠肺炎】本港新增６宗輸入確診，大角咀海桃灣２座納入強檢

《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月２日零時零分，本港新增

６宗新冠肺炎確診，均屬輸入個案，全部涉及Ｌ４５２Ｒ變異病毒株感染，患者均已接種兩劑新

冠疫苗。分別由從英國、巴基斯坦、卡塔爾、南非及荷蘭、美國及俄羅斯等地抵港。



＊一名年輕患者是早前輸入個案密切接觸者＊



新增個案涉及５男１女，年齡介乎２２－６０歲，其中，從巴基斯坦經阿聯酋抵港的２２歲

男患者（個案１２４４７）是早前輸入個案（個案１２４１１、１２４１２、１２４１３、

１２４３７、１２４３８、１２４３９及１２４４３）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診；

餘下的個案中，３人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性

，另外兩人於檢疫期間確診。



＊３８歲男病人Ｃｔ值大於３０＊



另外，個案編號１２４４８涉及一名３８歲男病人，居於大角咀櫻桃街３８號海桃灣２座。

他於１１月９日前往卡塔爾多哈，離港前於１１月８日進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陰

性。他從卡塔爾多哈經航班ＱＲ８１８於１１月３０日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣

本進行新冠病毒檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，Ｃｔ值大於３０，並確認帶有Ｌ４５２Ｒ變異

病毒株（Ｎ５０１Ｙ和Ｅ４８４Ｋ則呈陰性）。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的

地點已納入強制檢測公告。

至今本港個案累計１２４４６宗（包括１２４４５宗確診個案和一宗疑似個案）。過去１４

天（１１月１８日至１２月１日）累計報告４８宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

