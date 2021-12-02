【通關在望】據報通關獲北京首肯，有望聖誕節前實現

《經濟通通訊社２日專訊》據《香港０１》報道，兩地通關已獲北京首肯，有望在聖誕節前

實現，消息人士形容這是「新年禮物」。

報道引述港區人大代表、立法會議員田北辰稱，據他了解，中央已「開綠燈」，批准香港與

廣東省通關，相信廣東方面對此「有壓力」，但由於是中央要求兩地需加快通關進程。田北辰預

料，聖誕節前後將可通關，而新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ並非最重要的因素，否則「成世唔使搞

（通關）」。（ｃｌ）

