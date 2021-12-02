【通關在望】據報通關獲北京首肯，有望聖誕節前實現

《經濟通通訊社２日專訊》據《香港０１》報道，兩地通關已獲北京首肯，有望在聖誕節前
實現，消息人士形容這是「新年禮物」。
報道引述港區人大代表、立法會議員田北辰稱，據他了解，中央已「開綠燈」，批准香港與
廣東省通關，相信廣東方面對此「有壓力」，但由於是中央要求兩地需加快通關進程。田北辰預
料，聖誕節前後將可通關，而新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ並非最重要的因素，否則「成世唔使搞
（通關）」。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話02/12/2021
【新股上市】雲音樂潛水2% 專家：待行業氣氛好轉再跟進！
|FOCUS02/12/2021
【FOCUS】恒大銷售見負值? 內房憧憬3月有轉機
|財經熱話02/12/2021
雷蛇私有化出手低 中國電力趁高抽水 兩股齊急跌
|大行報告02/12/2021
【大行炒D乜】大行點睇匯控同388 一CLICK就知道
|開市Good Morning02/12/2021
林家亨：港股離底不遠 中國電力不宜追
|財經熱話02/12/2021
【虛幣世界】美國出現首宗變種病毒感染個案，比特幣跌穿五萬七
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰