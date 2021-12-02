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即市新聞

02/12/2021 08:36

《神州民企》太陽城（１３８３）暫停旅遊業務營運，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社２日專訊》太陽城集團（０１３８３）公布，昨日獲告知，其旅遊相關業務
之酒店住宿產品主要供應商太陽城博彩中介於短期內將未能為其提供酒店住宿產品。有鑒於此，
以及考慮到ＣＯＶＩＤ－１９變種病毒迅速傳播，該集團目前已暫停其旅遊相關業務分部的營運
。該集團昨日停牌，已向聯交所申請於今日上午９時起恢復股份買賣。
　　該集團指，截至６月３０日止６個月，向太陽城博彩中介作出之總採購２５２７﹒２萬元人
民幣，而來自銷售酒店住宿產品收入為２５８７﹒７萬元人民幣，佔該期間持續經營業務總收入
１７﹒４％。
　
＊周焯華辭任主席及執董職務＊
　
　　另外，該集團指，已收到來自周焯華函件，有關他辭任主席及執行董事職務，自昨日起生效
，因為鑒於針對他的待決法律程序，其辭任將符合該集團最佳利益，同時可讓他投放更多時間於
私人事務。他已與董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請股東
垂注。
　　該集團又指，注意到若干新聞報道由太陽城博彩中介於澳門經營的貴賓廳業務自昨日起完全
停止營運。部分新聞報道提及，有關貴賓廳業務乃由該集團經營，而從事貴賓廳業務的僱員將要
接受停薪留職安排。該集團董事會澄清，於澳門並無經營任何貴賓廳業務，有關業務乃由太陽城
博彩中介經營，而該公司由控股股東周焯華全資擁有。該集團指，由於有關貴賓廳業務並非由其
經營，因此無法評論有關貴賓廳業務情況。（ｗｈ）

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