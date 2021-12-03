《窩輪匯智－劉嘉輝》中長線看好？博反彈選證有技巧

《窩輪匯智》上周提到博反彈入場的部分輪證策略，特別針對時間值及行使價上的掌握，本

周繼續講解博取反彈要注意的地方。



本周港股再度向下回試２３５００點，表現較為反覆。不少資金繼續留意博反彈部署，截至

１２月２日的過去五天，流入資金最多的好倉包括恒指、騰訊（００７００）、阿里

（０９９８８）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、銀河（０００２７）、京東

（０９６１８）及港交所（００３８８）等，淨流入最多的恒指及騰訊分別超過５﹒７億及

７１００萬元。同時間，淡倉則吸引投資者買入中遠海控（０１９１９）、騰訊、網易

（０９９９９）、比迪（０１２１１）相關產品，但規模遠遠不及淨流出淡倉的資金流多，其中

從恒指及美團兩者相關淡倉流出的金額分別超過２﹒７億及３１００萬。



而隨市況反覆向下，早前入場博反彈的投資者，如持有如阿里、美團這類個別短時間內急挫

的股份，續看好就宜檢視一下手持窩輪的條款，是否仍適合作持有，否則應考慮作轉倉的部署。



要決定一隻窩輪條款上是否仍合適，取決於這種產品是否仍能在產品的有效期內，提供追蹤

正股股價及波幅走勢，以及對正股變動的敏感度。就以現時市場上的阿里窩輪為例，由於近期正

股下跌見上市新低，不少街貨較多的認購證，已逐漸變為深入「價外」，而隨年期逐步減少，若

然正股未有大幅反彈的話，這類產品的價值下跌風險較大。即使正股回升，輪價對正股變化的敏

感度亦很低。對於這類認購證，較適合作短線博正股股價急升或波幅急升的部署。



若打算繼續坐倉等正股回升，而未能掌握時間及幅度的話，可考慮轉倉至較貼價、約５－

１０％價外的選擇，以提升窩輪價格對正股變動的敏感度。年期上亦宜留意有三至六個月之選，

這類中短期窩輪能平衡付出的時間值及實際槓桿，而每日時間值損耗亦沒有短身證那麼高。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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