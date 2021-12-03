《套期保值－蕭猷華》恒指今天或可延續反彈

《套期保值》美股三大指數隔晚上升，道瓊斯指數升６１７點，波音公司股價上漲７﹒５％

。標準普爾５００指數上漲１﹒４％，至４５７７點。納指上升０﹒８％，至１５３８１點。羅

素２０００指數上升２﹒７％。市場對新型變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ憂慮降低。此外，美國財長

耶倫表示正檢視前總統特朗普時期，所徵收的關稅，認為有些事不合理，會加快研究推進降低中

國的貿易關稅，承認降低關稅有助減低美國通脹壓力。

市場正關注今晚美國勞工部公布１１月就業報告，經濟學家預計，上月非農新增職位增加

５７﹒３萬份，１０月份增加５３﹒１萬份，失業率預計從４﹒６％降至４﹒５％。就業數據好

壞正影響美聯儲會否在１２月加大縮減買債規模。

恒生指數昨天在２３５００點有支持，預期恒指短期可以延續反彈，騰訊（００７００）、

阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）隔晚ＡＤＲ股價雖然偏軟，預期今早（３日）低

開後，股價靠穩，或可買入博反彈。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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