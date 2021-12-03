《缸邊隨筆－石鏡泉》用中醫應對Ｏｍｉｃｒｏｎ

《缸邊隨筆》今天不講金融，講醫。



Ｏｍｉｃｒｏｎ已在港登陸，會否在社區廣泛擴散，不知。但由於Ｏｍｉｃｒｏｎ狡猾，可

以避過目前的偵測手段，怎防？狗上瓦坑有條路，就以走路來防。



這條路是瘟疫路，中醫治瘟疫已有上千年醫案，而總其成的，是明吳有性，著有《瘟疫論》

兩卷，詳書了防治瘟疫病之法、方。



明朝著有瘟疫論兩卷的吳有性對於瘟疫的傳染及變化特點共歸納出九點，是為：





１。但表不裏；



２。表而再表；



３。但裏不表，



４。裏而再裏，



５。表裏分傳，



６。表裏分傳再分傳，



７。表勝於裏，裏勝於表，



８。先表後裏，



９。先裏而後表。





所謂表證，是頭疼身痛，發熱惡寒，有汗，有斑；所謂裏證，是指心腹脹滿，大便秘結，有

嘔吐，有內熱（肺炎或其他炎症）等。一般言，人的機能好，縱感瘟疫，亦可能只有表證，身體

機能稍遜，便有表裏之證，身體機能再差，便裏證為主。這亦解釋了為甚麼同是密切接觸者，有

些人受感染，有些則不受感染，其中一個可能原因，是各人體質不同。



對於ＳＡＲＳ和新冠肺炎翻發（復陽）之例，遠在明朝的這個吳有性亦有論及：



在其「裏而再裏」一點上，他表示過：癒後二三日，或四五日，前證復發……再裏者乃常事

，甚有三裏者，亦或有之。





＊病毒不清可能復發＊





在「表而再表」條亦有謂：如所發未盡，在裏仍有殘留之邪，或二三日後，四五日後，又依

然如前發熱，脈洪而數。





在「表裏分傳再分傳」條亦謂：有表裏分傳表裏俱病之證，服三消飲解而復發者亦屬常事…

…至於三發者，亦偶有之。



在「先裏而後表」條亦謂：裏證除，二三日內復發熱，反加頭疼身痛。



據吳有性之觀察，瘟疫病者就算三次復發，亦是可能事，故今時的ＳＡＲＳ╱新冠肺炎病一

發再發會有，一發再發又再發亦可以有。只要我們肯看看古籍便可知復發，在瘟疫上是可以的，

不是新事物，樣樣都謂是新病毒，無得搞，只會增加市民的驚恐性。凡病毒，不論新舊，必然有

其運作模式，一如不少人早上都拉矢一樣，明白了便不用自己嚇自己，亦好得怎去知防避，去治

療。





＊瘟疫的防與治＊





ＳＡＲＳ╱新冠肺炎是瘟疫一種，故從中醫醫瘟疫的方法中，或可以對ＳＡＲＳ╱新冠肺炎

，這個雖為新病毒，但仍為瘟疫類，得出個防、治的苗頭。



明朝醫師吳有性在其《瘟疫論》中謂：



「瘟疫之邪，伏於募原，如鳥棲巢，如獸藏穴，營衞所不關，藥石所不及，至其發也，邪毒

漸張，內侵於腑，外淫於經，營衞受傷，諸證漸顯，然後可得而治之。方其浸淫之際，邪毒尚在

募原，此時但可疏利使伏邪易出，邪毒既離募原，乃觀其變，或出表，或入裏，然後可導邪而出

，邪盡方癒。」





＊導邪而出 邪盡病除＊





此即，感瘟疫之病毒之初，不會立即發病，有個潛伏期，到病毒在我們身體繁衍都足夠之數

量時，才會「邪毒漸張」徵狀才明顯。但我們是否要等病毒集結成軍，四出破壞我們的臟腑後，

才去施藥？吳有性認為不是。他主張：方其浸淫之際，要疏利使伏邪易出，觀其出表（外皮）或

入裏（內臟），然後可導邪而出，邪盡方癒，此法即是不坐以待病毒集結成軍來攻，而是要引蛇

出洞，視其發展而用藥。





病毒出洞時，有九種可能途徑，前文已略講過，但每種情況下該如何醫治？吳有性有述之：





１。但表不裏其證頭疼身痛，發熱而複凜凜惡寒，內無胸滿腹脹等證，穀食不絕，不煩不渴

。此邪外傳，由肌表而出，或自斑消，或從汗解。斑則有斑疹、桃花斑、紫雲斑，汗則有自汗、

盜汗、狂汗、戰汗之異，此病氣使然，不必較論，但求得汗得斑為癒。凡自外傳者為順，勿藥亦

能自癒。間有汗出不徹而熱不退者，宜白虎湯；斑出不透而熱不退者，宜舉斑湯；有斑汗並行而

癒者，若斑出不透，汗不徹而熱不除者，宜白虎合舉斑湯。





２。表而再表如所發未盡，在裏仍有殘留之邪，或兩三日後，四五日後，又依然如前發熱，

脈洪而數。及其解也，斑者仍起斑解，汗者仍從汗癒，未癒者仍如前法治之，然亦稀有，至於三

表者，更稀有也。





３。但裏不表外無頭疼身痛，繼而亦無三斑四汗，惟胸膈痞悶、欲吐不吐，或雖得少吐而吐

亦不快。此邪傳裏之上，宜瓜蒂散吐之，邪從吐減，邪盡病已。若邪傳裏之中下者，心腹脹滿，

不嘔不吐，或大便秘，或熱結傍流，或協熱下利，或大腸膠閉，並宜承氣輩導去其邪，邪去病減

，邪盡病已。上中下皆病者，不可吐，吐之為逆，但宜承氣導之，則在上之邪順流而下，嘔吐可

止，脹滿可除。





４。裏而再裏癒後兩三日，或四五日，前證復發，在上者，仍吐之，在下者，仍下之。再裏

者乃常事，甚有三裏者，亦或有之。雖有上中下之分，皆為裏證。





５。表裏分傳此以邪氣表裏分傳，半入於裏，則現裏證，半出於表，則現表證，亦疫病中所

常見的現象。這種表裏俱病、內外壅閉的病證，不能採用傷寒先汗後下的辦法。因為瘟疫不可汗

而強求其汗，必不得汗，宜承氣湯先通其裏，裏邪先去，邪去則裏氣通，中氣方能達表，向鬱於

肌肉之邪，乘勢盡發於肌表，或斑或吐，隨其性而升洩之也。諸證悉去，既無表裏證，而熱不退

者，在裏尚有已發之邪未盡也，宜三消飲調之。





６。表裏分傳再分傳有表裏分傳表裏俱病之證，服三消飲解而復發者亦屬常事，宜如前法與

以三消飲可癒，至於三發者，亦偶有之。





７。表勝於裏，裏勝於表若表勝於裏者，發時傳表之邪多，傳裏之邪少，何以治之？表證多

而裏證少，當治其表，裏證兼之。若裏證多而表證少者，但治其裏，表證自癒。





８。先表後裏病有一開始但有表證，而無裏證者，宜達原飲。有經證者，當用三陽加法；經

證不顯，但發熱者，不用加法。繼而脈洪大兼數，自汗而渴，邪在於裏，未能出表耳，宜白虎湯

辛涼解散，邪從汗解，脈靜身涼而癒。癒後兩三日或四五日，依然發熱者，宜達原飲，至後反加

胸滿腹脹、不思穀食、煩渴、舌上胎刺等證，加大黃微利之；久而不去，在上者宜瓜蒂散吐之，

如在下者宜承氣湯導之。





９。先裏而後表始則發熱，漸加裏證。下之，裏證除。兩三日內復發熱，反加頭痛身疼，脈

浮者，宜白虎湯。若下後熱減不甚，三四日後精神不慧，脈浮者，宜白虎湯汗之。服湯後，不得

汗者，因津液枯竭也，加人參、復臥、則汗解，此近表裏分傳之證，不在此列。





＊瘟疫影響腸胃＊





大家或許不大明以上所以，不打緊，大家只要知道幾項便是：





１。瘟疫遲早會影響到腸胃，故會有食慾不振或肚瀉之象；



２。亦可能會有嘔吐；



３。如有出汗，出斑，病有望可癒。





至於上文所述的白虎湯、舉斑湯、水氣湯等，在今次ＳＡＲＳ╱新冠肺炎病例中未必全合用

，因ＳＡＲＳ╱新冠肺炎影響肺部及呼吸道為主，但治法之理則同，只是所用湯藥應不同而已。





如按照中醫治肺炎之法，症起初期用銀翹散，到有肺炎之象，即呼吸氣促、有痰時，可用麻

杏甘膏湯。如病到神志不清，可用清營湯加減，如肺有膿，可用葦莖湯加味；在復元期間，可用

清燥救肺湯，沙參麥冬湯、增液湯、養陰清肺湯等以補前之肺損津耗。





同樣，大家也不用理這些方劑是甚麼，留回醫生去處方便是，大家只求知道要按病情發展來

用處方便是。





希望大家永不用上這些方劑，但如有時間，買些醫書，自己看看，定會對大家在保健強身上

，有所得益。只要能翻翻有關的醫書，便知今時坊間流傳的不少所謂預防非典肺的藥方，即有板

藍根、崗梅稔、紫花地丁、蒲公英等，其實是用於清肺排膿的葦莖湯加味，其藥性頗苦寒，用於

醫已有肺炎者尚可，用來作預防便可能過了頭，多飲會傷脾胃，易使食慾不振，反累事。





＊睡好吃好身體便好＊





今時要防ＳＡＲＳ╱新冠肺炎，最好還是睡好、吃好、身體好，再加上些潤肺糖水就足夠，

假如硬要吃些藥材才安心，則可用玉屏風散：黃芪五錢、白朮三錢、防風二錢，此為一人分量，

四碗水煲成一碗，又或用北京中醫學大學教授所介紹之方：蒼朮四錢、藿香四錢、銀花五錢、貫

眾四錢、黃芪五錢、沙參五錢、防風三錢、白朮五錢。



此方其實亦是玉屏風散加味，用藥頗合今時疫情，而性又較中和。



最後，筆者非註冊中醫師，用藥前先請教合格中醫師。至於飲雪梨、雪耳、杏仁、紅棗的糖

水，也要否當藥，請教合格中醫師，由你。





本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜妄自配服，務必請教註冊中醫師。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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