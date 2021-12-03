【內房困局】佳兆業４億美元票據下周二到期，交換要約未達標失效

《經濟通通訊社３日專訊》佳兆業集團（０１６３８）公布，有關發行在外２０２１年到期

６﹒５％優先票據的交換要約及同意徵求已於昨日截止，公司收到有效交回的現有票據低於最低

接納金額，由於有關條件未獲達成，故交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。

佳兆業現有票據將於下周二（７日）到期，至今本金總額４億美元的現有票據仍未償還，公

司一直與若干現有票據持有人的代表進行討論，惟無訂立任何具法律約束力的協議。

佳兆業公布，為緩解當前的流動性問題，並為所有持份者達成一個最佳解決方案，公司正在

評估並密切監察集團的財務狀況及現金狀況，將探討切實可行的解決方案（包括重續及延長借款

以及出售資產）。佳兆業概不保證公司能夠於到期時履行現有票據項下的還款責任，倘公司未能

於其到期時償還現有票據或與其持有人就替代安排達成協議，其將對集團的財務狀況造成重大不

利影響。

佳兆業１１月２５日提出債券交換要約方案，現有票據每１０００美元本金額的交換及同意

代價總額為相等於以下各項的購買價，包括：（１）現有票據每１０００美元本金額２５美元（

現金代價）；（２）本金總額１０００美元的２０２３年到期美元計價優先票據（新票據）；及

（３）資本化利息。由於最低接納金額本金額３﹒８億美元（即總額９５％）未能達成，故交換

要約及同意徵求自動失效。（ｍｈ）

