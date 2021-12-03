【招「職」教育】職教龍頭有需求，中教發展唔驚愁！

《經濟通通訊社記者余穎恒３日專訊》監管風暴牽連不少行業，科網股首當其衝，阿里巴巴

（０９９８８）曾跌穿１２０元創新低。內房股「三條紅線」未除，發債情況仍未回暖，走勢「

弱過藥煲」。相對之下，教育股受監管力度較輕，而趨向職業教育的發展方向，相信對教育股有

利。當中以中教控股（００８３９）最值得留意。

中教控股成立於１９９９年，由教育界資深人士于果及謝可滔創辦，有達２０年行業運營管

理經驗。２０１７年，公司將中小學業務出售，並主要在中國運營高等教育及職業教育學校，及

於澳洲和英國提供教育服務。截至今年８月底止全年純利１４﹒４４億元人民幣，按年升

１﹒２８倍；期內收入３６﹒８２億元，升３７﹒５％；經營利潤同比增長４２﹒９％，表現不

俗。此外，淨資產收益率由１３％增長至１５﹒９％，主因集團積極開拓市場、提高教育質量，

令經營效率同步穩健提升。



＊受惠職業教育國策＊



中教控股上半季業績表現理想，未來更可能受惠國策。早在去年教育部九部門印發《職業教

育提質培優行動計劃（２０２０╱２０２３年）》，提到推動學歷教育與職業培訓並舉並重，面

向在校學生和全體社會成員開展職業培訓，引導職業學校和龍頭企業聯合建設５００個左右示範

性職工培訓基地。

去到今年，除了通過《中華人民共和國職業教育法（修訂草案）》，中共中央辦公廳、國辦

聯合印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，要求到２０２５年，職業本科教育招生

規模不低於高等職業教育招生規模的１０％。到２０３５年，職業教育整體水平進入世界前列，

技能型社會基本建成。

文件更鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。

鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地等，還

規定「新增教育經費向職業教育傾斜」等。對專門發展職業教育的中教控股而言，有相當大的發

展機會，可謂有利無害。



＊收生人數有望提高＊



事實上，集團於２０２１╱２２年統招新生人數較去年同期增長三成四，規模再創歷史新高

。集團今年新開設了多個新專業產業學科，主要包括訊息技術、高端製造、新材料、生物醫藥、

新能源、及智能汽車等。

高等專業教育方面，集團年內開設２８５個本科職業，按年增加２０個；專科專業則開設

１０９個，按年增加３８個；繼續教育專業則開設１８４個，按年增加６９個。新開設的科目均

圍繞新一代產能作調整，包括新增新能源及半導體產業群。此外，集團位於白雲的新學園已完成

第一、二期建設，肇慶新學園仍在建造中，預計未來３至５年集團仍需再投放３至５億元人民幣

。配合中央有意大搞職業教育的環境下，中教收生人數有望提高，可為業績增長打下強心針。



＊積極收購鞏固領先地位＊



除了增加職業教育學科，中教都有意收購其他教育機構行動，擴張高等教育版圖。公司宣布

配售７８００萬股，集資１１﹒７億元用作現代職業教育領域的潛在併購項目。此外，公司曾經

收購四川錦城學院，亦稱具備條件收購海南賽伯樂教育集團六成股權，總代價１３﹒５６億元人

民幣。

要留意的是，海南賽伯樂教育集團是海口經濟學院及海口經濟學院附屬藝術學校唯一創辦者

。當中，海口經濟學院是中國高等教育機構，屬海南最大民辦本科高校。截至去年底在校學生約

４﹒２萬人，今年普通本科及大專課程年度招生學額超過１﹒１萬名學生。而海口經濟學院附屬

藝術學校乃中等職業學校，２０１９╱２０在校人數約１，５００名，畢業的學生可通過考試升

入海口經濟學院的本科或專科課程。中教以收購加快業務發展，鞏固市場領先地位，前景樂觀。



＊可雙線發展院校及線上教育＊



當然，中教能否愈做愈好，發展線上教育可能是其中一步。商務部、中央網信辦和發改委曾

發通知，要求各省級單位，積極發展提供興趣養成、職業技能、終身學習等優質資源的在線教育

；引導社會資本支持「互聯網＋教育」新生態發展；建立健全在線教育資源備案審查和准入負面

清單制度；創新在線教育監管方式；堅持從嚴治理面向中小學生的線上學科類培訓；全面規範校

外線上培訓行為。

消息公布後，教育股曾在１０月底全線回落，中教亦不能倖免。雖然有關方案只針對線上教

育的規範，對於中教這類學院教育影響不大，但方案似乎意味內地會著力發展線上教育，目前教

育股當中，新東方在線（０１７９７）擁有線上教育技術，在新政策配合下或重現生機。中教搞

好職教的同時，能開拓線上教育的道路的話，相信可進一步提高盈利能力。



＊回調至１３﹒８元水平吸納＊



從日線圖來看，股價曾於１０月裂口高開，升至１８﹒３元月內高位，惟在規管線上教育消

息公布後，逐步回落，１１月上旬曾低見１２﹒２４元，但從７月２８日以來呈橫行形態，股價

皆未曾收低於１２﹒５元，反映該位支持力極強，假設股價維持橫行，則短期在１５﹒５元有阻

力。

根據經濟通ＨＶ２報價系統顯示，近５日平均主動買沽比率６２：３８，大戶主動買沽比例

更是８５：１５，反映不斷好友進場支持。不過，股價於１１月２５日升至保力加通道頂部

１４﹒５２元有阻力，而ＭＡＣＤ慢線與快線都逐步收窄，股價未來數天可能會稍為回調。投資

者可於目前的２０天移動平均線１３﹒８元水平吸納，上望目標１５﹒５元，若可順利突破該位

，則可上望至１８﹒５元附近，收低於１２﹒５元才止蝕。

