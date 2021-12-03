【氫能股落鑊】一文釐清當中氫能趨勢！概念股邊隻炒得過？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒３日報道》氫能概念股近日成為當紅炸子雞，全因氫能頂層規劃

有望在短期內發布，而且國內多地補貼政策已行先一步。概念股中的探熱針中國能源建設

（０３９９６）本周截至中午收市暫暴漲４２％。究竟氫能只是一時興起或是大勢所趨？本文將

結合環球氫能發展，及專家分析解構氫能概念。



＊氫能發展成趨勢？＊



氫能是通過特定方法和能源來製取的二次能源，由於氫燃燒的產物是水且無碳，因此被視為

是最乾淨的能源之一。氫能應用範圍廣泛，上、中及下游產業鏈長。除了儲能及發電外，在運輸

業方面，可用於氫能汽車、船舶、航空；製造業則可用以冶金及建築供熱等。

隨各國陸續設定碳中和目標，新能源站在風口上，氫能早成為各國發展方向之一。擁有全球

最大氫能網絡的日本，早於７０年代的石油危機後便悉心打造「氫能社會」，目標於２０３０年

達到年產１０００萬噸氫氣，實現氫燃料與其他燃料的成本平價，進而替代傳統能源。

此外，美國、俄羅斯和歐盟等國家也陸續將氫能納入國家發展規劃，實現氫燃料電池和氫能

汽車產業化。比如荷蘭計劃到２０２５年將建５０個加氫站，於２０３０年將投放３０萬輛的氫

燃料電池汽車。



＊內地省市倡氫能，溫鋼城籲保持理性＊



內地官媒《經濟參考報》日前稱氫能產業發展規劃快將出台，當中涉及科技創新、基建、試

點示範及政策保障，又提及北京、上海、廣東等３０個省市經已提出發展氫業，引起市場無限遐

想。不過，ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城欲潑冷水，認為目前市場

過份憧憬！他今早於經濟通財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目中提醒炒作氫

能概念股的投機者需保持理性。

溫鋼城指出，氫能成本高，且運作繁複，難以普及成趨勢，相信目前股份炒作只屬短暫。他

以氫能汽車為例，指氫能汽車通過氫燃料電池在電池堆的化學反應產生動力，運作步驟比電池汽

車多，但續航力及馬力卻較亞於電池汽車，直斥「多此一舉」，

值得一提，Ｔｅｓｌａ行政總統馬斯克早於今年３月，已在推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上表示

，「Ｆｕｅｌ ｃｅｌｌｓ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｃａｌｌｅｄ ｆｏｏｌ ｓｅｌｌｓ！

（燃料電池應該叫愚蠢交易）」，認為氫是一種極其愚蠢的汽車儲能形式，並強調電動車是唯一

的發展方向。



＊入場前要有心理準備「水退」＊



事實上，雖然氫能屬潔淨能源，但生產氫的過程卻不一定潔淨，一切取決於利用化石燃料還

是可再生能源提取。因此氫可按此分為「三種顏色」，其中「綠氫」來自可再生能源，「灰氫」

來自化石燃料，而「藍氫」來自碳捕獲和儲存結合技術。而日本目前主要使用灰氫，令外界質疑

環保效果。

股神巴菲特以其金句「潮退後便知誰沒穿泳褲」道出股市真諦，溫鋼城認為，同樣應用在氫

能概念股上。他憂慮氫能將成「下一個雄安新區」，籲投資者需有心理準備「水退」才入市。雄

安新區於２０１７年被內地倡為「千年大計、國家大事」，可是近日，內地已將雄安降格為地級

新區，並宣布啟動北京相關機構的遷移工作。溫鋼城表示，氫能目前仍有大量技術、安全等問題

尚未解決，現階段炒作風險較大。

部份氫能概念已偏離合理價格水平，如投資者仍有意參與，溫鋼城建議可以考慮中集安瑞科

（０３８９９）以及濰柴動力（０２３３８）。中集安瑞科可在１０元左右部署，前高位

（１２﹒２８元）附近止賺，跌穿８元止蝕。濰柴因仍有重機業務，可在１４﹒８元部署，目標

１８元，１３元止蝕。

