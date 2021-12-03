《盤後部署》散戶疑投降且將通關，短線或成恒指反彈催化劑

《經濟通通訊社３日專訊》恒指低開１１３點報２３６７５，上午科技股繼續插水，拖累港

股一度挫逾３００點低見２３４５１點。午後，科技股跌幅收窄，且見港交所（００３８８）大

幅抽升，加上內銀股、地產股及石油股撐市，帶動大市一度倒升約１０點。最終恒指報

２３７６６點，跌２２點或跌０﹒０９％，主板成交１６５９﹒１５億元。國企指數報８４５５

點，跌５０點或跌０﹒６０％。恒生科技指數報５９２５點，跌９２點或跌１﹒５３％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３６０７點，升３３點或升０﹒９４％，成交４９３５﹒６６億

元人民幣。深證成份指數報１４８９２點，升１２６點或升０﹒８６％，成交２９５０﹒５５億

元人民幣。



＊地產收租股或成短線撐市動力＊



雖然近期恒指仍非常弱勢，惟根據牛熊證街貨分佈圖，上日（２日）的牛熊街貨比例為

５６：４４；牛證街貨量的新增份數開始減少，甚至於２２４００點至２２９９９點的遠牛街貨

量大幅減少，某程度反映散戶好友開始有投降跡象，卻見於２４０００點至２４１９９點的熊證

，其相對期指張數新增逾４００張，短線或有殺熊之機，出現夾淡倉情況。

另外，有傳媒報道，中央政府批准香港和廣東省之間的免檢疫通關，計劃於１２月１９日香

港立法會選舉後不久啟動，料短線資金會流入地產收租股炒作，甚至視之為避難所，成撐市動力

。再者，滴滴出行稱準備來港上市，讓市場憧憬更多中概股回流，短線利好港交所，幫助大市夾

淡倉。恒指反彈阻力料處於約２４６００點，下方支持位為２３０００點。（ｋｓ）





