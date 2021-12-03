【外圍經濟】美國參議院通過開支法案，聯邦政府暫時避過停擺

《經濟通通訊社３日專訊》美國共和黨再度與民主黨達成協議，當地時間周四晚在參議院以

６９對２８票的大比數，通過了一項短期政府開支法案，令政府避過在月中停擺。

「我很高興讓美國人民知道政府仍然開門。」參議院多數黨領袖舒默在投票後表示。此前美

國眾議院已投票通過了有關法案，將交由總統拜登簽署，可供政府營運至２月１８日。（ｊｆ）







