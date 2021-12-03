【外圍經濟】美國豆農絕處逢生，拓展市場今年出口破紀錄

《經濟通通訊社３日專訊》美國大豆農民在中美爆發貿易戰後一度損失慘重，不過根據美國
官方資料，他們在本年度對外輸出了破紀錄的７，４７６萬噸大豆和豆類製品。
美國豆農自從３年前面對貿易戰後，被迫找尋新買家，現已在埃及、墨西哥、巴基斯坦等國
開闢了新市場，而前往中國的貨運亦得到恢復。美國大豆出口協會表示，豆農會繼續物色人口多
、經濟獲得增長，對豆類需求上升的國家。（ｊｆ）
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