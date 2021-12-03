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即市新聞

03/12/2021 11:07

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶急不及待發動攻勢

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業
與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為建設銀行
（００９３９）、工商銀行（０１３９８）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選港交所（００３８８）、萬洲國際（００２８８）與快手（０１０２４）。
　　開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內表明，對港股進一步反彈的力度有限，昨天（２日）
指數期貨淡友大戶了部署，下周大市的整體走向多仍屬向淡。結果，港股淡友大戶急不及待發動
攻勢；市況低開後，表現明顯偏軟。觀乎指數期貨、期權估計結算價（ＥＡＳ）的變化，半日收
市前港股難望正式轉升；能夠阻止跌幅擴大，好友已經算是交了功課。除非美指指數成功往上突
破前反彈浪高位，港股下午即使回升，亦不會令目前向淡的短期局勢被扭轉。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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